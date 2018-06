Israel bombet Hamas-mål etter rakettangrep

Den ene raketten fra palestinsk side ble skutt ned av IDF, heter det i en uttalelse fra den israelske hæren søndag. Den andre skal trolig ha mislykkes i å nå målet sitt og landet et sted i Gaza.

Ingen grupper har tatt på seg å stå bak rakettangrepene, men Israel svarte etter få timer med å bombe minst tre baser tilhørende Hamas. Totalt ti mål, fordelt på de tre basene, er truffet av bombene, ifølge IDF.

– Blant målene var to produksjons- og lagringssteder for ammunisjon tilhørende Hamas, heter det i uttalelsen fra den israelske hæren.

Nytt angrep

Noen timer senere fulgte de opp med en ny uttalelse, der de opplyste at israelske kampfly hadde gjennomført ytterligere fem luftangrep.

– De rammet fem terrormål ved en militærbase tilhørende terrorgruppen Hamas' marinestyrker på den nordlige Gazastripen, heter det i uttalelsen.

Ifølge hæren skjedde dette etter at ytterligere fire raketter ble skutt mot Israel tidlig søndag morgen. Av disse ble fire skutt ned av IDF, mens den fjerde tilsynelatende traff en åpen slette.

Det er så langt ikke meldt om drepte eller skadde i forbindelse med angrepene søndag.

Palestinske demonstranter ropte slagord mot Israel da de fulgte den 21 år gamle helsearbeideren Razan Najjar til graven lørdag. Få timer senere ble det meldt om nye rakettangrep og påfølgende bombing ved den urolige Gazastripen. Foto: Khalil Hamra / AP

Svar

Israel sier luftangrepene var et svar på rakettene som ble avfyrt mot Israel. Hæren mener Hamas, som de betegner som en terrorgruppe, sto bak.

– Bombingen var også svar på diverse terroraktivitet godkjent og organisert av terrorgruppen Hamas gjennom helgen, heter det i uttalelsen fra den israelske hæren.

Videre viser de til en rekke forsøk på å angripe soldater ved grensegjerdet på Gazastripen, samt «at de skadet sikkerhetsinfrastruktur» og «satte fyr på ting på israelsk territorium med brennende drager og ballonger».

Gravla drept palestiner

Bombingen skjer under et døgn etter at tusenvis av palestinere fulgte 21 år gamle Razan Najjar til graven på Gazastripen. Den unge kvinnen ble skutt og drept av en israelsk skarpskytter da hun forsøkte å hjelpe en såret demonstrant.

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er 245 palestinske helsearbeidere blitt såret under de ukentlige demonstrasjonene som har pågått på Gazastripen siden slutten av mars. WHO oppgir også at 40 ambulanser er blitt truffet av israelske skudd.

118 ubevæpnede demonstranter er skutt og drept av israelske skarpskyttere siden demonstrasjonene startet, og tusenvis er såret, mange av dem etter å ha blitt truffet av skarpe skudd.