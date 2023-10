Israel ber 1,1 millioner palestinere flykte til sør

Beskjeden fra Israel er at alle nord for Wadi på Gazastripen bør flytte seg til Sør-Gaza innen 24 timer, og holde seg unna gjerdet som går rundt Gazastripen.

Det er ikke klart hvilket klokkeslett det gjelder fra. Reuters meldte om dette klokken 4.38 norsk tid natt til fredag.

Det israelske militæret sier at de vil utføre militære operasjoner i Gaza by, melder Reuters.

Hamas kaller derimot meldingene for «falsk propaganda», ifølge Reuters. De ber palestinere om ikke å falle for det.

FN fraråder det

– FN ber på det sterkeste om at en slik ordre blir trukket tilbake for å unngå at det som allerede er en tragedie, blir en katastrofe, sier FN-talsperson Stephane Dujarric.

Dette reagerer Israels ambassadør til FN på.

– FNs svar på Israels tidlige advarsel til innbyggerne i Gaza, er en skam, sa Gilad Erdan.

Erdan sier at FN heller bør konsentrere seg om å få returnert de israelske gislene, og «støtte Israels rett til å forsvare seg selv», ifølge The Times of Israel.

Foto: Bebeto Matthews / AP

FN anser det som umulig at en slik forflytting kan skje uten ødeleggende humanitære konsekvenser.

Gazastripen er 40 km lang og både tettbebygd og tettbebodd. Israel har sendt raketter og bomber inn i Gaza siden lørdag, og hele nabolag har blitt jevnet med jorden. Minst 1537 palestinere skal ha blitt drept i israelske angrep siden lørdag.

Israel innførte mandag en fullstendig blokade av Gaza, og den humanitære krisen er kritisk. Torsdag kveld meldte FN at over 420.000 allerede er internt fordrevet på Gazastripen, ifølge Le Monde.

Det er advart mot at helsevesenet, vannforsyningen og sanitære forhold er i ferd med å kollapse. Sykehus og likhus er overfylte.

Israel sa torsdag at de hadde sluppet over 6000 bomber. Det tilsvarer nesten en bombe i minuttet hvert døgn i snitt.

På israelsk side sier myndighetene at over 1200 personer er drept og ytterligere 3000 såret i Hamas-angrepene.

Kan bety at en bakkeoperasjon nærmer seg

Det er stor frykt for en bakkeoperasjon etter at Hamas angrep Israel på brutalt vis i helga. Israel har samlet en styrke på over 300.000 soldater nær Gaza.

Torsdag uttalte en talsperson for den israelske hæren, Jonathan Concrius, at en bakkeoperasjon kan starte når forholdene ligger til rette for det:

– Vi forbereder oss, sier en talsperson for militæret, ifølge Reuters.

Israel har samlet 300.000 ved grensa til Gaza, og har i tillegg delt ut våpen til frivillige.

Luftangrep mot Gaza natt til torsdag. Foto: Mahmud Hams / AFP