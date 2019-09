– Det er åpenbart en løgn, sier Israels statsminister Benjamin Netanyahu til Jerusalem Post. Han legger til at Israel og USA har en avtale om ikke å drive etterretning mot hverandre.

Men kilder sier noe annet til nettavisa Politico.

– Det er ganske opplagt at Israel stod bak, sier én av tre anonyme kilder. De er ifølge avisa tidligere tjenestemenn på høyt nivå i amerikanske sikkerhetsorganer.

Avlyttingen ble avdekket allerede våren 2018, og da var det mange spekulasjoner om hvem som kunne stå bak. Men det er først nå det blir kjent at FBI og flere av USAs sikkerhetstjenester tror utstyret var utplassert av israelsk etterretning.

Avansert teknisk utstyr skal ha fanget opp telefonsamtaler og SMS-er til og fra Det hvite hus. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI

Fanget opp mobilsamband

Det var det som kalles IMSI-fangere fra falske basestasjoner som ble brukt. Signalene de sender ut får mobiltelefoner til å koble seg opp mot dem i stedet for det normale mobilnettet. Dermed kan samtaler avlyttes og sms-er avleses. Politicos kilder antar at hensikten var å avlytte Det hvite hus, men det er uklart om operasjonen var vellykket.

FBI-bygningen i Washington D.C. FBI og andre sikkerhetsorganer har etterforsket avlyttingen. Foto: Jose Luis Magana / Jose Luis Magana

En av Politicos kilder sier at etterforskningen av denne typen virksomhet vanligvis ledes av FBIs avdeling for kontraetterretning.

Det innebærer å granske det utstyret man finner, blant annet forsøke å finne ut hvor delene kommer fra, hvor de er produsert, for å spore opprinnelsessted og hvem som kan stå bak. FBI får ofte hjelp til granskingen fra NSA (National Security Agency) og noen ganger CIA og Secret Service. Det er dette arbeidet som skal ha fått etterforskerne til å konkludere med at det sannsynligvis var Israel som stod bak overvåkningen.

Både vennskap og spionasje

– Israel er ganske pågående i sin innsamling av etterretningsmateriale, sier en tidligere amerikanske etterretningsleder til Politico.

Kilden sier at det dreier seg om å forsvare Israels sikkerhet og at de gjør det de mener er nødvendig for å oppnå det målet.

USA flyttet sin ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem i 2018. Det satte Israel stor pris på. Her åpner Ivanka Trump den nye ambassaden. Foto: MENAHEM KAHANA

Det er ifølge kilden ikke usannsynlig at Israel spionerer på USA.

Det kan skje selv om president Donald Trump og statsminister Benjamin Netanyahu har etablert et varmt vennskap, og at USA har gjennomført en rekke tiltak som er til Israels fordel, blant annet å flytte ambassaden til Jerusalem og gå ut av atomavtalen med Iran.

Det er ikke bare telefonsamtaler mellom topplederne i Det hvite hus som er interessante, sier en tidligere ansatt i Trump-administrasjonen til Politico.

Samtaler disse folkene har med sine venner og familie i en videre sirkel utenfor Det hvite hus, kan også være nyttige for en fremmed etteretningstjenste..