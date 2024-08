Israel angriper Hizbollah-mål i Libanon

Det israelske militæret opplyser at det gjennomfører et «selvforsvarsangrep» mot Hizbollah-mål i Libanon og ber innbyggere nær disse om å «dra umiddelbart».

Meldingen kommer tidlig søndag morgen lokal tid.

Det israelske militæret opplyser at angrepene gjennomføres etter at de har oppdaget at den iranskstøttede gruppa har forberedt seg på et «angrep i stor skala».

– I selvforsvar for å fjerne disse truslene, angriper det israelske militæret mål i Libanon, fra hvor Hizbollah planla å angripe israelske sivile, sier admiral Daniel Hagari, talsperson for det israelske militæret.

Innstilt flytrafikk

Ifølge nyhetsbyrået Reuters er alle flyginger til og fra flyplassen i Tel Aviv innstilt «på grunn av sikkerhetssituasjonen».

Flyalarmen har gått i det nordlige Israel.

I sosiale medier verserer det bilder som later til å vise angrep mot Sør-Libanon.

Hizbollah har ikke kommentert angrepene.