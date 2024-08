Angrepet er svar på at Israel drepte Hizbollahs militære leder Fuad Shukr i Beirut 31. juli, melder Reuters.

Rett før klokka 06 melder nyhetsbyrået at Hizbollah gjennomførte det de beskriver som«den første fasen av svaret.»

De sier de har avfyrt mer enn 300 raketter, og truffet 11 israelske militære mål. Dette er ikke bekreftet av Israel.

Israel angrep mål i Libanon

Tidligere natt til søndag sa Israel at de gjennomfører et angrep i Libanon.

Tidlig søndag morgen sa det israelske militæret at angrepet er et «selvforsvarsangrep» mot Hizbollah-mål i Libanon.

De ber innbyggerne nær disse områdene sør i Libanon om å «dra umiddelbart».

Forsvarsminister Yoav Gallant har erklært 48-timers unntakstilstand i Israel.

De fryktet også missiler og droner fra Hizbollah skulle nå områder nord i Israel. Og flyalarmen har gått der. .

Daniel Hagari er talsperson for IDF. Foto: GIL COHEN-MAGEN / AFP

Det israelske militæret (IDF) sier at de angriper fordi de har oppdaget at den iranskstøttede gruppa har forberedt seg på et «angrep i stor skala».

– I selvforsvar for å fjerne disse truslene, angriper det israelske militæret mål i Libanon, fra hvor Hizbollah planla å angripe israelske sivile, sier admiral Daniel Hagari, talsperson for IDF.

USAs forsvarsminister Lloyd Austin gjentar tidlig søndag norsk tid at Israel har rett til å forsvare seg mot angrep fra Iran og iranskstøttede grupper.

Han skal ifølge Reuters ha snakket med forsvarsministeren i Israel.

Sikkerhetskabinettet møtes

Statsminister Benjamin Netanyahu har kalt inn sikkerhetskabinettet til møte klokka 06 norsk tid.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters ble flyvninger til og fra Ben Gurion-flyplassen i Tel Aviv forsinket og omdirigert «på grunn av sikkerhetssituasjonen». Trafikken på flyplassen er nå i gang igjen.

Det har den siste tiden vært frykt for at krigen mellom Israel og Hamas på Gazastripen skal eskalere til en regional konflikt.

Israel tok livet av den høytstående Hizbollah-lederen Fuad Shukr i et luftangrep i Beirut, og at landet mistenkes å stå bak drapet på Hamas-leder Ismail Haniyeh i Iran.