Et større israelsk angrep ble innledet mandag ettermiddag. Det skal allerede være meldt om flere eksplosjoner på Gazastripen.

Angrepet er et svar på raketter som er skutt mot Israel inne fra Gazastripen. Det har fått israelske myndigheter til å reagere.

– Israel vil ikke tolerere dette. Jeg vil ikke tolerere dette, sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu som en reaksjon å rakettene som kommer fra Gaza.

Det er ventet at angrepet vil være omfattende og kan vare i flere timer. Det melder den israelske avisen The Jerusalem Post.

Israel gjennomfører nå angrep mot Gaza. Foto: MAJDI FATHI / AFP

Ifølge avisen skal en bygning som fungerer som et hovedkvarter for Hamas være truffet. I bygningen skal det også være lokaler som brukes av organisasjonens etterretningstjeneste.

Et israelsk kamphelikopter over Gazastripen. Bildet er tatt mandag. Foto: MOHAMMED SALEM / REUTERS

Inne på Gazastripen har helsemyndighetene satt alle sykehus og helsestasjoner i høyeste beredskap.

– De militære styrkene har startet et angrep på terroristmål som tilhører Hamas flere steder på Gazastripen, bekreftes det fra den militære pressetjenesten i Israel.

En bygning i Rafah sør på Gazastripen er truffet av israelske raketter. Foto: SAID KHATIB / AFP

Ifølge al-Jazeera skal flere bygninger være truffet. Den arabiske TV-stasjonen hevder at bygningen som er truffet skal være lokaler som brukes av Hamas til militær trening.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu forklarer at aksjonen er et svar på rakettangrepene fra Gaza de siste dagene. Netanyahu presiserer at Israel vil forsvare seg når landet blir angrepet.

Israelske myndigheter, og talspersoner for de militære styrkene, ber nå sivilbefolkningen i Israel om å holde seg i nærheten av tilfluktsrom. Det er ventet flere rakettangrep fra Gazastripen.

Inne fra Gazastripen ber Hamas palestinere om å stå sammen mot det israelske angrepet.

Israelerne har også sendt militære forsterkninger til de sørlige delene av landet. Det skal både være avdelinger med infanterister og stridsvogner på vei dit. Det skal være snakk om tre brigader. Hvis det er riktig er det snakk om tusenvis av soldater.

Det kan tyde på at israelerne holder muligheten åpen for en bakkeoperasjon, men det er foreløpig ingen tegn til at det er i ferd med å skje.

I tillegg er det kalt inn reservister til den militære etterretningstjenesten og til luftvernsavdelinger.

Israelske fallskjermjegere i nærheten av grensen mot Gaza. Bildet er tatt mandag. Foto: AHMAD GHARABLI / AFP

Svarer på rakettangrep

Aksjonen var ventet etter at et rakettangrep ble rettet mot Israel mandag. Sju mennesker ble lettere skadet da en rakett traff et hus nord for Tel Aviv. Blant de sårede var det tre barn.

En rakett fra Gazastripen traff mandag en bygning nord for Tel Aviv. Sju mennesker ble såret. Foto: AMMAR AWAD / REUTERS

Også søndag kveld gjennomførte Israel angrep mot det de hevder var en Hamas-stilling nord på Gazastripen.

Ifølge den israelske hæren var det sendt ballonger med sprengladninger og kastet brannbomber mot grensegjerdet fra området. En palestiner ble såret i angrepet.

Natt til mandag angrep israelske fly ytterligere to mål på Gazastripen, begge omtalt som Hamas-stillinger. Ingen ble såret i angrepet.

Ingen har tatt på seg ansvaret for rakettangrepet, men Israel anklager Hamas for å stå bak. Hamas nekter, og fastholder at raketten ikke kom fra dem.

Anerkjenner Golan som en del av Israel

Angrepene startet omtrent samtidig som Israels statsminister Benjamin Netanyahu møtte USAs president Donald Trump i Det hvite hus.

USAs president Donald Trump møtte mandag Israels statsminister Benjamin Netanyahu Foto: CARLOS BARRIA / REUTERS

Like etter angrepene ble det kjent at USA og president Donald Trump offisielt anerkjenner Golan-høydene som Israelsk territorium.

Tidligere har FNs sikkerhetsråd, med støtte fra USA, slått fast at Golanhøydene er ulovlig okkupert og annektert. Golanhøydene er et 1.200 kvadratkilometer stort høydedrag

sørvest i Syria, men store deler av området ble okkupert av Israel i 1967. Israel har etablert rundt 30 bosettinger i det okkuperte området, i strid med folkeretten.