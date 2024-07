Det er helsemyndighetene på Gazastripen som har oppgitt tallet på drepte og skadede til nyhetsbyrået Reuters. De er ikke blitt bekreftet av uavhengige kilder.

Myndighetene beskriver mombeangrepet mot teltleiren som en «brutal massakre», ifølge AFP. Videoer viser kaotiske scener der overlevende bærer vekk blodige personer som er skadet eller drept.

Angrepet skjedde i et område som det israelske militæret tidligere har hevdet skal være trygt å oppholde seg i for sivile. Det skriver BBC.

Uenighet om målet var Hamas-topp

Det israelske forsvaret bekrefter at de gransker meldinger om at flere titalls personer er drept i et angrep nær Khan Younis, skriver Reuters.

Flere menn bærer vekk en skadet person etter angrepet mot Al-Mawasi-leiren i Gaza lørdag. Foto: Hatem Khaled / Reuters

En talsperson for Nasser-sykehuset i Khan Younis sier til Al Jazeera at de har fått over 20 pasienter, og at de ikke har kapasitet til å ta imot flere sårede.

Det israelske militæret hevder at målet for angrepet var Mohammed Deif. Det skriver Reuters. Deif er en av Hamas toppledere og sjef for Al-Qassam-brigadene, Hamas' militære gren på Gazastripen.

Hamas hevder på sin side at alle som ble rammet i angrepet, var sivile.

– Alle var sivile, sier talsperson for Hamas, Abu Zuhri til Reuters.

Mennesker drept siden 7. oktober 2023 Gaza 38.345 Siste uke: 247 Israel 1487 Lukk Kilder: Hamas-kontrollerte helsemyndigheter i Gaza / FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA) / Israelske myndigheter Forbehold: Tall fra Hamas-kontrollerte helsemyndigheter i Gaza skiller ikke mellom sivile og stridende, og kan periodevis være forsinket. Tallene fra israelske myndigheter viser at rundt 1200 sivile og soldater ble drept i forbindelse med Hamas-angrepet på Israel 7. oktober 2023. 287 israelske soldater har blitt drept siden 27. oktober 2023. Ingen av tallene er bekreftet av uavhengige kilder. De palestinske tallene oppdateres daglig. Tall fra Israel oppdateres minst to ganger i uken. Lukk Mer informasjon om tallene

Deif skal også ha vært hovedmannen bak Hamas-angrepet i Israel 7. oktober i fjor. Over 1000 israelere ble drept i angrepene og 250 ble tatt med til Gazastripen som gisler. Israel svarte med å angripe Hamas i Gaza, en krig som har krevd titusenvis av palestinske liv.

«Trygg zone»

Zuhri sier at angrepet viser at Israel ikke er interessert i en våpenhvileavtale.

Dette er ikke første gang teltleiren i Al-Mawasi blir utsatt for israelske angrep. Også i juni ble minst 22 personer drept i et annet angrep.

Israel har tidligere bedt flyktninger om å reise til Al-Mawasi. De har hevdet at dette skulle være en «trygg sone».

Også i mai fikk et israelsk angrep mot en flyktningleir i Rafah mye oppmerksomhet. Rundt 50 personer døde i dette angrepet.