Islandske toppolitikere avslørt av skjult opptak

20. november i år møttes seks medlemmer av det islandske Alltinget på Klaustur bar i hovedstaden Reykjavík.

De andre som var med i barsamtalen Gunnar Bragi Sveinsson, Bergþor Olason, Karl Gauti Hjaltason, Olafur Isleifsson og en kvinne, Anna Kolbrun Arnadottir.

I opptaket, som er publisert i den islandske avisen Stundin, kan man høre høylytte politikere snakke nedsettende om kvinnelige kolleger.

En kvinnelig politiker ble sagt å ikke være så «het» som i fjor, skriver Iceland Monitor.

Unnur Bra Konradsdottir er en av de kvinnelige politikerne som får gjennomgå på opptaket. Foto: Bragi Þór Jósefsson / Wikipedia/CC

Tidligere president i Alltinget, Unnur Bra Konradsdottir, blir ifølge Grapevine, omtalt som «kerfiskerling», et ord som kan oversettes som «byråkratisk drittkjerring» mens den parlamentariske lederen for Samfylkingin kalles «apaköttur» – «apekatt».

De seks bargjestene gjør også narr av et tidligere medlem av Alltinget ved navn Freyja. Hun er funksjonshemmet og sitter i rullestol og i opptaket kan man høre at hun omtales mens de lager lyder som fra en sel.

Tidligere utenriksminister

Den som kommer dårligst ut av opptakene er tidligere utenriksminister, Gunnar Bragi Sveinsson.

Når Anna Kolbrun Arnadottir sier at menn er dyslektiske, mens kvinner er dyskalkuliske, svarer Sveinsson «er det derfor de ikke klarer å telle hvor mange gutter de har ligget med?»

Tidligere utenriksminister Gunnar Bragi Sveinsson skrøt også om hvordan han utpekte tidligere statsminister Geir Haarde som ambassadør til Washington til tross for at Haarde var funnet skyldig i uaktsomhet i forbindelse med finanskrisen på Island for ti år siden. Foto: Seth Wenig / Ap

For den tidligere utenriksministeren er det spesielt pinlig ettersom det var Sveinsson som for tre år siden tok initiativet FNs såkalte barbershop-konferanse i 2015.

Konferansen handlet nettopp om endre hvordan menn og gutter snakker om kvinner og likestilling og skulle fremme ikke-sexistisk oppførsel blant menn.

Etter at opptaket er blitt kjent har Sveinsson beklaget ordene i et radiointervju med RUV.

Hans kaller ordene sine for «skammelige» og at de ble sagt på spøk i en bar.

Sveinsson sier at han angrer dypt, men sier at ordene er tatt ut av sammenheng og spekulerer i motivene til de som gjorde opptaket.

Krever at de trekker seg

Samfylkingins parlamentariske leder, Oddny Harðardóttir, sier at de ikke er mulig å overse fornærmelsene.

– Det er medlemmer av Alltinget, tidligere ministre og jeg kan ikke se for meg at disse mennene skal fortsette å arbeide her i Alltinget, den eldste og øverste statlige institusjonen, sier hun til RUV.

Også De grønnes parlamentariske leder, Bjarkey Olsen Gunnarsdottir, sier at avsløringene gjør henne kvalm.

– Jeg tror hele parlamentet er i sjokk. Dette når sånne høyder at jeg ikke kan skjønne hva som foregår i disse menneskenes hoder, sier Gunnarsdottir.

Tredje gang på tre år

Det er tredje gang på under tre år at Island blir rammet av en politisk skandale.

I april 2016 ble det kjent at daværende statsminister Sigmundur Davíd Gunnlaugsson sammen med kona hadde plassert flere titalls millioner kroner i selskapet Wintris, et postboksselskap registrert på De britiske jomfruøyene.

I fjor høst kom det frem at daværende statsminister Bjarni Benediktsson solgte aksjer for flere millioner kroner like før en islandsk bank kollapset i 2008.

Denne gang er ikke statsministeren innblandet, hun er nemlig en kvinne og heter Katrin Jakobsdottir.