Dette bekreftes av politiet, skriver den islandske kringkasteren RUV.

Det var søndag kveld at ismassene raste over en turistgruppe som var på tur i ishulen nært isbreen Breiðamerkurjökull. Det er en brearm i den østlige delen av Islands største isbre Vatnajökull, sørøst på Island.

De fleste i turgruppen var utenfor hulen da raste sammen.

Under ismassene fant redningspersonell to personer.

En mann ble erklært død på stedet, mens en kvinne ble fraktet til sykehus i Reykjavík med alvorlige skader. Ifølge RUV skal det være et par som er amerikanske statsborgere.

Siden har det vært søkt etter ytterligere to personer som man trodde var begravet av ismassene.

Redningspersonell har for hånd gravd og filt seg gjennom de sammenraste ismassene. Til sammen har mer enn 200 personer deltatt i redningsoperasjonen, som startet søndag kveld.

Mandag ettermiddag, rundt kl. 17.30, kom politiet med beskjeden om at letingen var avsluttet, og at de med sikkerhet mener at ingen er savnet.

Trodde det var 25 i turfølget

Politi og redningspersonellet har jobbet etter opplysninger om at det var et turfølge på 25 personer som besøkte ishulen da den raste.

Dette ble korrigert mandag ettermiddag, etter at politiet hadde gjennomgått alle påmeldinger til breturene.

Politiet hadde noen timer tidligere opplyst at de ikke visste eksakt hvem de to antatte savnede var.

De som var med på den aktuelle turen inn i hulen skal ha vært fra ulike land.

Politimester på Sør-Island, Sveinn Kristján Rúnarsson, sa det ikke forelå en komplett navneliste på turistene som utgjorde den rammede turgruppen, men at de sjekket alle påmeldinger.

Ifølge RUV så politiet tidlig under redningsoperasjonen at deltakerregistreringen ikke var nøyaktig og at det derfor var tvil om hvor stor gruppen egentlig var.

Men at de – basert på informasjonen som var tilgjengelig – anså det som nødvendig å fortsette leteaksjonen inntil de med sikkerhet kunne si at turgruppen bestod av 23 og ikke 25 personer.

Tidligere dødslykker på isbreene på Island Tidligere dødslykker på isbreene på Island 1. Vatnajökull, desember 2019: En turist omkom etter å ha falt i en sprekk på Vatnajökull. Dette skjedde på det populære turiststedet Skaftafell, hvor mange besøkende tar guidede turer på breen. 2. Langjökull, juli 2020: En isbre-tur med snøscooter endte dramatisk da en turist falt i en skjult sprekk. Turisten ble hengende fast, men ble reddet uten alvorlige skader. 3. Sólheimajökull, januar 2018: En amerikansk turist omkom etter å ha falt i en sprekk på Sólheimajökull. Han var på en guidet tur da ulykken skjedde.

Hørte raset

Andre turister i en annen gruppe som nettopp hadde besøkt ishulen, fortalte til RUV at de hørte lyden av raset, men at de ikke tenkte mer på det før de så nyhetene senere på dagen.

De forteller at ishulen var relativt liten. Med en dybde på mellom 3 og 5 meter.

Vatnajökull er Islands største isbre. Det meste av breen ligger mellom 1000 og 2000 meter over havet.

Ishuler, eller isgrotter, dannes når vann graver seg gjennom breen.

