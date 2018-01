Island innfører lov om likelønn – forbudt å betale menn mer

Fra og med 1. januar er det ulovlig på Island å betale en mann høyere lønn, enn en kvinne som har den samme jobben. Den islandske loven ble vedtatt 8. mars 2017.

Islendingene håper at loven skal fjerne lønnsforskjellene mellom kjønnene innen 2020, melder svenske SVT.

For å kunne følge opp den nye lovgivningen skal bedrifter og offentlige etater med mer enn 25 ansatte, må den islandske staten sertifisere den enkelte bedrifts lønnsplan hvert tredje år.

De som ikke klarer å bevise at de gir kvinner og menn lik lønn, kan få bøter.

Island har hatt lover for likelønn siden 1961, men den nye standarden blir sett på som det første konkrete tiltaket for å tvinge selskaper til å fjerne lønnsforskjeller.

STREIKET: I oktober i fjor gikk tusenvis av islandske kvinner hjem tidlig fra jobben i protest mot lønnsforskjellene. Nå tar regjeringen grep. Foto: RUV

– Et gjennomgående problem

– Det har alltid vært ulovlig å betale menn og kvinner ulikt. Men dette er en juridisk bindende verktøykasse, sier Frida Ros Valdimarsdottir, leder i den islandske foreningen for kvinners rettigheter, til The New York Times.

I 2017 kom Island for niende år på rad på førsteplass på World Economic Forums likestillingsundersøkelse. Island har den beste samlede poengsummen av 144 land. Norge ligger på 2. plass.

I 2016 utgjorde kvinner hele 48 prosent av de folkevalgte i det islandske Alltinget, og det er krav om at selskaper med mer enn 50 ansatte har minst 40 prosent kvinner i styret.

– Vi har kommet langt, og når det gjelder likestilling er vi i forkant i verden. Men vi er så langt unna å oppnå likhet på Island, sier Valdimarsdottir.

PÅ TIDE: Tidligere likestillingsminister Þorsteinn Víglundsson sa da loven ble vedtatt i fjor, at det er på tide å gjøre noe radikalt med lønnsforskjellene. Foto: Bragi Þór Jósefsson

Da loven ble vedtatt i 2016 argumenterte kritiske røster for at å håndheve den nye til unødig byråkrati for arbeidsgiverne, og at lønnsgapet allerede er i ferd med å tettes.

– Det vil bli en ekstra byrde for bedriftene å overholde loven. Men slike byrder pålegges dem hele tiden, for eksempel gjennom regnskapsregler og skatteoppgjør, sa tidligere ikestillings og sosialminister Þorsteinn Víglundsson da loven ble vedtatt 8. mars.

Menn tjener mest i Norge

I Norge var det høsten 2017 debatt rundt lønnsforskjeller mellom kjønnene i norsk idrett, og på de norske landslagene i fotball. Det hele endte med at fotballherrene godtok lønnskutt, for å sikre at kvinnene fra i år får like mye i landslagslønn.

Her til lands tjener menn mer enn kvinner i både private og offentlige selskaper, kommunen og i staten som heltidsansatte, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

I 2016 var heltidsansatte kvinners gjennomsnittlige månedslønn 87,5 prosent av menns månedslønn. Dette til tross for at kvinner i Norge har langt høyere utdanningsnivå enn menn.