Islamsk ekstremisme – en reell trussel i og fra Russland

20-åringen som lørdag ble varetektsfengslet for det som politiet definerer som et terrorangrep Oslo, kommer fra den russiske republikken Basjkortostan, to timers flyreise øst for Moskva.

– Hjemme er det lite arbeid og de som styrer er gjennomkorrupte.

Ordene kom fra taxisjåføren som kjørte meg fra flyplassen i Moskva inn til hotellet en av de siste gangene jeg var i den russiske hovedstaden.

Han kom med den vanlige leksen om hvor tøft det var å jobbe nederst på samfunnsstigen i den dynamiske metropolen som i dag er Europas største by.

Men mens de fleste taxisjåførene i Moskva i dag ofte kommer fra de sentralasiatiske landene, som kom denne fra Basjkortostan, den folkerepublikken i Ural som nå plutselig også er blitt et navn i det norske nyhetsbilde.

Ufa - den russiske sjefsmuftiens hovedsete

Det er ikke så ofte jeg har snakket med folk fra denne delen av Russland. Men i løpet av de 40 minuttene inn til sentrum av Moskva, fikk jeg en rask innføring om hvorfor min sjåfør hadde valgt å forlate hjemplassen og nå jobbet 12–16 timer hver dag for å holde liv i familien.

Noen av dem bodde i Moskva, mens de fleste var fremdeles på hjmeplassen, en by ikke så langt fra Ufa, hovedstaden i Basjkortostan.

Dette er også hovedsetet for sjefsmuftien, den åndelige lederen for de russiske muslimene.

Tradisjonelt har terror i Russland stort sett handlet om Kaukasus og ikke minst Tsjetsjenia.

Men de siste årene har stadige flere terrorhandlinger med bakgrunn i radikal islam hatt tilknytning til andre grupper av muslimer bosatt i Russland.

Oljerike republikker

Basjkortostan er altså en republikk innenfor den russiske føderasjonen.

Under tidligere president Boris Jeltsin fikk republikkene og fylkene (oblastene) i Russland betydelig selvstyre, og for både Basjkortostan, som under sovjettiden het Basjkirija, og naborepublikken Tatarstan, var det en mulighet til i stor grad å bestemme over egen økonomi og utvikling.

Qol Sharif-moskeen i Tatarstans hovedstad Kazan er en av flere tusen som er bygget i denne delen av Russland de siste 25 årene Foto: John Sibley / Reuters

Begge disse republikkene har betydelige ressurser, ikke minst olje, og i tillegg en høyt utviklet industri.

Etter at Vladimir Putin kom til makten i 2000, har maktforholdene i Russland endret seg, og nå har sentralmakten igjen full kontroll med alle deler av verdens største land.

Både Basjkortostan og Tatarstan har et muslimsk folkeflertall, men det bor også mange ortodokse kristne i området.

Den etniske og religiøse balansen er svært følsomme tema i dette strategisk viktige området, som ligger mellom den europeiske og asiatiske delen av Russland.

I Basjkortostan er i dag knapt 30 prosent etniske basjkirer, vel 25 prosent tatarer og 36 prosent russere.

Den mest kjente personen fra republikken er danseren Rudolf Nurejev, som kom fra en tatarsk familie og vokste opp i Ufa.

Ufa er en industriby og hovedstaden i den russiske republikken Basjortostan Foto: privat, Kim Frydenberg

Russland – Europas største muslimske land

I dag er det rundt 20 millioner muslimer i Russland, av vel 145 millioner innbyggere totalt.

Tallet på muslimer har økt radikalt de siste 15 årene, først og fremst på grunn av en massiv innvandring fra tidligere Sovjetrepublikker i Sentral-Asia og fra Aserbajdsjan.

Mange av disse immigrantene lever under svært dårlige forhold i storbyer som Moskva og St. Petersburg, og dette miljøet har det vært grobunn for ekstrem islam.

Mannen som 3. april 2017 sprengte seg i luften på en metrostasjon i St. Petersburg, var etnisk usbek fra Kirgisistan.

Den russiske sikkerhetstjenesten FSB har beregnet at minst 5000 personer fra Russland og de tidligere sovjetrepublikkene har slåss i Den islamske staten ISs styrker i Syria.

Trolig er dette tallet langt større.

Også en annen terrororganisasjon, al-Qaeda, har hatt bånd til Russland. I 2006 klarte russisk politi å avsløre det de definerte som en al-al-Quida-celle nettopp i Basjkortostan.

I naborepublikken Tatarstan er det beregnet at imamer med direkte tilknytning til den mest radikale delen av islam, har fått fotfeste i et titalls menigheter i republikken.

Radikale muslimer fra Tatarstan har havnet både i amerikansk og russisk fengsel etter at de har deltatt i kriger i Afghanistan og Syria.

Angrep på religiøse ledere

Det mest dramatiske angrepet fra radikale islamske grupperinger i denne delen av Russland skjedde 19. juli 2012, da muftien i Tatarstans hovedstad Kazan ldus Faizov ble forsøkt drept av en bilbombe.

Hans nestkommanderende Valiulla Yakupov ble skutt og drept i et annet angrep samme dag.

Mufti Idus Faizov i Tatarstan overlevde med et nødskrik da bilen hans ble ødelagt av en bombe 19. juli 2012 Foto: Reuters

Også utenom de tradisjonelle muslimske områdene har det vært angrep som har vært knyttet til ekstreme islamske grupper, blant annet i oljebyen Surgut i nord.

Men selv om IS har vært raskt ute med å ta på seg ansvaret, så har russiske myndigheter vært svært forsiktige med å knytte det som har skjedd direkte til islamsk terror.

Terror i Magnitogorsk?

31. desember 2018 eksploderte en boligblokk i Magnitogorsk litt øst for Ufa. Russiske myndigheter var raskt ute med å si at dette skyldtes en gasseksplosjon. Men etter at en varebil eksploderte dagen etter, har flere og flere knyttet hendelsen til terror.

Ifølge flere journalister og medier hadde en terrorcelle i Magnitogorsk planlagt flere terrorangrep i forbindelse med nyttårsfeiringen, og det var eksplosiver oppbevart i en leilighet som gikk av ved en feiltakelse og utløste eksplosjonen i boligblokken.

De tre personene som døde da bilen de satt i eksploderte, knyttes til de planlagte angrepene.

Den Islamske staten har seinere tatt på seg skylden for angrepet.

Det som har skjedd har skapt uro i Magnitogorsk, og i dag (21. januar) har det versert rykter om nye terrorangrep og det skal ha kommet trusler om dette via e-poster og på sosiale medier.

Russiske myndigheter har advart mot å tro på rykter og bedt folk forholde seg til fakta.

De som har etterforsket eksplosjonen i Magnitogorsk sier de så langt ikke har funnet spor av sprengstoff i den ødelagte boligblokken, men at alle versjoner om hva som skjedde holdes åpne.

Vanskelig å stoppe

Det er likevel neppe tvil om at Russland går inn i 2019 med frykt for at det kan komme nye terrorhandlinger, i et land som kanskje er det i Europa som er hardest rammet av terror de siste 25 årene.

Russland har gjentatte ganger vært rammet av terror de siste 20 årene. Denne mannen overlevde terrorangrepet på metroen i St. Petersburg 3. april 2017 Foto: ALEXANDER BULEKOV / AFP

Det som skjedde i Oslo torsdag 17. januar viser at det er nesten umulig å hindre små grupper eller enkeltpersoner å gjennomføre angrep i det offentlige rom.

Og til tross for stor innsats, denne gangen også i unikt samarbeid mellom norsk og russisk politi, så har det vist seg nesten umulig å spore opp dem som er villig til å gjennomføre slike handlinger, før de skjer.