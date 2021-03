Siden onsdag 24. mars har byen Palma vært kontrollert av en væpnet islamistgruppe. Byen med 75.000 innbyggere ligger i nord i Mosambik, i nærheten av et gassanlegg eid av franske Total.

– Forrige onsdag snek en gruppe terrorister seg inn i Palma og gikk til en aksjon som førte til feige drap på titalls forsvarsløse mennesker, sier en talsmann for forsvarsdepartementet.

Opprørsgruppen Al Shabaab, som skal ha sverget troskap til IS, har angrepet butikker, militæranlegg og banker. Sivilbefolkningen har desperat forsøkt å rømme byen.

Så langt har det kommet få bilder og videoer fra området, og det er høyst uklart hvor mange som faktisk er blitt drept i det blodige opprøret.

Hotell Amarula hvor folk har forsøkt å gjemme seg for opprørerne har blitt utsatt for angrep Foto: Hotellet si heimeside

Beleiret hotell

Hundrevis av arbeidere fra gassanlegget til Total søkte tilflukt i Hotell Amarula. Ifølge en talsperson for landets forsvarsdepartement ble folk skutt under et redningsforsøk.

– Syv mennesker ble drept mens de prøvde å komme seg ut fra det beleirede hotellet, sa Omar Saranga til nyhetsbyrået AP.

De sivile skal ha blitt drept da militærkonvoien som skulle frakte dem i sikkerhet ble utsatt for et bakholdsangrep.

Dert nøyaktige tallet på drepte og skadde i byen er usikkert, da kommunikasjonen inn til byen er blokkert.

1400 av arbeiderne fra gassanlegget greide å komme seg ut fra den beleirede byen på en båt.

Lik i gatene

Situasjonen i byen Palma er fortsatt uklar, fem dager etter at angrepet startet. Ifølge organisasjonen Human Rights Watch har opprørerne gått inn i folks hjem og drept både kvinner og barn.

Øyenvitner forteller til BBC om hodeløse lik i gatene. 1400 av arbeidere fra gassanlegget har flyktet byen via en båt.

Båten med arbeiderne skal ifølge politiet ha kommet trygt frem til regionhovedstaden Pemba.

Ifølge Mosambiks forsvarsdepartement har militæret de siste dagene forsøkt å redde sivile ut av byen.

– Vi har gjennomført aksjoner de siste tre dagene. Fokuset har vært på å redde hundrer av nasjonale og utenlandske borgere og beskytte deres eiendom, sa løytnant Omar Saranga.

En kvinne står foran sitt nedbrente hus. Et av de mange ofrene til det islamistiske opprøret de siste tre årene. Foto: Marco Longari / AFP

Islamske Stat

De væpnede opprørerne som siden onsdag har angrepet Palma tilhører en islamistisk gruppe som kaller seg Al Shabaab. Gruppen er ikke forbundet med den somaliske bevegelsen med samme navn.

De skal ha en forbindelse til terrornettverket Islamske Stat.

Opprøret i Mosambik har pågått i tre år. Ifølge FN har bevegelsen som består av unge muslimske menn, tatt livet av 2600 mennesker. 670 000 mennesker er tvunget på flukt på grunn av volden og urolighetene.

Gassprosjektet i Afungi er verdt 24 milliarder dollar. Foto: Martin Bureau / AFP

Byen Palma ligger i et område med store naturgassforekomster. Et gigantgassanlegg i Afungi er drevet av franske Total. Anlegget har vært stengt på grunn av tidligere angrep og skulle akkurat til å gjenåpne. Det er arbeidsplassen til flere tusen lokale og internasjonale arbeidere.

Dermed settes det franske gassutvinningsprosjektet til en verdi av 24 milliarder dollar på vent.