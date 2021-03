Den russiske ishockeykampen var helt spesiell. Den gikk under navnet «The last game», eller «Den siste kampen» på norsk.

Banen var anlagt på isen på verdens største innsjø (i volum). Det ene laget besto av tidligere russiske ishockeystjerner, mens lokale amatører spilte på det andre laget.

Bajkal er helt spesiell

Denne innsjøen i Sibir kan ikke sammenlignes med noe annet.

SPEKTAKULÆRT: Banen var lagt på den 60 cm tykke isen på Bajkal. Foto: MAXIM SHEMETOV / Reuters

Den er verdens dypeste med sine 1640 meter, og den inneholder mer enn 20 prosent av verdens flytende ferskvann.

Innsjøen er vanligvis dekket av is i fem måneder. Den er et av de mest populære turistmålene i Russland.

RESULTATET UVIKTIG: Laget med tidligere russiske ishockeystjerner vant over laget med lokale amatører. Men det er miljøkampen alle er opptatt av. Foto: MAXIM SHEMETOV / Reuters

Vannet er krystallklart, og når isen ikke er dekket av snø, er det en helt spesiell opplevelse å gå eller skøyte på det gjennomsiktige isdekket.

Fokus på miljøet

Denne ishockeykampen var det ikke spesielt viktig å vinne. Hensikten var å få oppmerksomhet rundt klimaendringene på kloden.

MILJØFORKJEMPER: Den tidligere russiske stjernespilleren Vjatsjeslav Fetisov sier at det viktigste er å vinne kampen om å redde Bajkal. Foto: MAXIM SHEMETOV / Reuters

– Isen på banen var ren og rask. Dette er enda et argument for å bevare Bajkal og ikke ødelegge noe her, sa den tidligere storspilleren Vjatsjeslav Fetisov til nyhetsbyrået Reuters.

Han understreket at dette var hans hittil beste kamp. Den er en del av arbeidet for å redde jorda fra en miljøkatastrofe.

GJENNOMSIKTIG: Vannet i Bajkal er krystallklart, og det gjør isen i innsjøen også spesiell. Foto: MAXIM SHEMETOV / Reuters

Kampen ble spilt på is som var 60 cm tykk. De russiske nødetatene var til stede for å kontrollere at isen holdt spillere og tilskuere.

– Isen snakker, sa Aljona Trubnikova til CNN. De som var til stede kunne høre det knake i isen mens kampen pågikk.

Bajkal er truet

Den russiske regjeringen var sponsor for ishockeykampen på Bajkal.

MILJØTRUSSEL: En cellulosefabrikk var i drift på bredden av Bajkal inntil 2013. Store mengder avfallsstoffer etter den er lagret i basseng i området. Foto: TATYANA MAKEYEVA / Reuters Creative

Men ifølge avisa Moscow Times, har myndighetene i landet også fjernet en del av tiltakene som skal bevare innsjøens sårbare økosystem.

Inntil 2013 var en cellulosefabrikk i drift på innsjøens bredd. Store mengder avfallsstoffer fra fabrikken er lagret i basseng i nærheten. Dette kan havne i Bajkal hvis det blir flom eller jordskred i området. Det skriver det statlige russiske nettstedet RIA.

Tusenvis av plantearter og dyr holder til i innsjøen, og mange av dem er unike for dette stedet.

Rundt sjøen er det nasjonalpark og Bajkal står på Unescos liste over verdens kultur- og naturarv.