Sveitsiske breer har smeltet i rekordfart denne sommeren. To døde mennesker og et flyvrak har dukket frem fra isen etter hvert som den har smeltet, skriver The Guardian.

Forskere har lenge visst at isbreene har smeltet mer og mer de siste 20 årene.

Samtidig har det vært vanskelig å vite hvor mye breene smeltet gjennom 1900-tallet.

Nå har en gruppe forskere fra universitetet ETH Zürich og fra Det sveitsiske instituttet for forskning på skog, snø og landeskaper lagt frem en ny undersøkelse.

Gorner-breen og Monte Rosa sett fra Schwarzsee i 1930 og 2022. VAW / ETH Zurich

Mer enn halvert

Fra 1931 og frem til 2016 mistet isbreene halvparten av volumet.

Siden har det gått enda fortere. Fra 2016 og frem til i dag har breene mistet ytterligere 12 prosent av volumet.

– Takten isbreene trekker seg tilbake øker. Det er viktig å observere dette og sette tall på den historiske utviklingen fordi det gjør oss i stand til å forstå hvordan breene reagerer på klimaendringer. Det sier Daniel Farinotti, en av forfatterne bak studien, til AP.

Ikke alle breer smelter like mye. Høyde over havet, hvor mye skitt det er på breen og hvor flat den er nederst, spiller inn på hvor mye breene smelter.

Forskerne fant også at i to perioder, på 1920-og 1980-tallet, vokste breene i Sveits.

Vadret da Tschierva og Piz Roseg (t.v.) sett fra Alp Ota i 1935 og 2022 VAW / ETH Zurich

Har brukt gamle bilder

Forskerne har brukt en kombinasjon av gamle fotografier og målinger. Blant annet har de brukt 21.700 bilder som er tatt mellom 1916 og 1947.

Siden de gamle bildene er tatt på forskjellige tidspunkter har forskerne brukt til å beregne hvor store breene var i 1931.

Deretter har de sammenlignet med hva man vet om størrelsen de siste årene.

Dermed har forskerne kunnet se på alle landets 1400 isbreer, og ikke bare de 176 som Glamos har gode målinger for.

Fiescher-breen sett fra Märjelenalp i 1928 og 2021. VAW/ETH Zurich

Bilder tatt på samme sted

Forskerne har også tatt bilder på samme sted som det ble tatt bilder av isbreer for hundre år siden.

Et bilde av Fiescher-breen fra 1928 viser hvordan den fyller opp store deler av dalen.

På tilsvarende bilde fra 2021 er det knapt mulig å skimte noen små rester av breen, lengst oppe i dalen.

Rhone-breen nær Gletsch i 2015 og 2022. Deler av breen er dekket med tepper for å hindre at den smelter. AFP

Kan få store konsekvenser

Fordi breene smelter, øker faren for at det vil utløses ras der isen ikke lenger binder opp fjellmassene.

I Marmolada i Italia døde 12 mennesker i juli i år i da deler av en isbre løsnet og raste ned på flere taulag med klatrer. Slike ulykker setter deler at turistnæringen i fare.

Samtidig fører smeltingen til at strømforsyningen er i fare. Sveits får i dag 60 prosent av sin strøm fra vannkraft.

Mindre breer vil gi mindre vann i magasinene om sommeren og kan øke allerede høye strømpriser.