– De har bedere metoder, bedre taktikk og mer penger å rutte med. De kan kjøpe biler og kjøretøy, matvarer og utstyr. Teknologisk sett er de sluere, det er vanskeligere å jage dem vekk. De som Al Qaida på steroider, sier Lahur Talabany til BBC.

Han skildrer en organisasjon som har brukt de siste 12 månedene på å bygge seg opp etter at de ble jaget ut av kalifatet.

Talabanby leder den ene av to kurdiske etterretningstjenester i irakisk Kurdistan.

Gjemmer seg i fjellområde

Ifølge Talabany har IS-krigerne gått under jorda i fjellene i Hamrin, et område som er vanskelig for de lokale styrkene å kontrollere. Han sier at det er blitt et stort ingenmannsland som hverken kurdere eller irakiske styrker patruljerer, nå er det bare IS-soldater der, hevder han.

Den økte aktiviteten blir bekreftet av major Sirwan Barzani i de kurdiske peshmergastyrkene utenfor byen Gwer. Han har utsyn over dette området og sier til BBC at IS styrer i dette vanskelig tilgjengelige landskapet.

Kurdisk etterretning anslår at IS har rundt 10.000 personer i Irak, der cirka halvparten av dem er soldater.

– Interne spenninger styrker IS

Orlogskaptein Thomas Slensvik ved Forsvarets høyskole sier til NRK at spenningene mellom irakere og kurderne i Irak, og de andre interne problemene i Irak, gjør at IS får muligheten til å bygge seg sterkere.

Orlogskaptein Thomas Slensvik sier det vil ta tid å slå IS tilbake. Foto: Martin Zondag / NRK

I tillegg har måten overtakelsen av de tidligere IS-områdene har foregått skapt misnøye og gitt grobunn for motstand, sier han.

– Manglende utvikling og et krigsoppgjør som rammer litt tilfeldig, gir misnøye og grobunn for en opprørsbevegelse. En gjennomsnittlig rettssak tar cirka ti minutter og i de fleste tilfellene ender det med dødsstraff, sier han.

Slensvik sier mange av dem som bygget opp IS er sunnimuslimer som ble kastet ut av irakisk styre og stell etter at Saddam Hussein falt. Nå er terrororganisasjonen gått fra å ha sitt eget kalifat til å være en opprørs- og motstandsbevegelse, men den henter fremdeles rekrutter gjennom misnøye og frustrasjon.

Møter lokal motstand

USAs øverstkommanderende i Irak bekrefter at de ser at IS forsøker å bygge seg opp igjen, men mener de møter en helt annen motstand nå enn det de gjorde i 2014 da de tok Mosul.

IS-soldater gikk inn i Mosul sommeren 2014. Foto: STR / Ap

I løpet av en måned i høst gjennomførte irakiske styrker mange «ryddeoperasjoner» og ødela rundt 1700 hjemmelagde bomber, forteller William Seely til BBC. Også han forteller at IS-soldatene nå gjemmer seg i huler, men mener dette er under forhold de ikke vil klare seg i over lang tid.

– Det meste jeg har sett i løpet av mine seks måneder her er 15 stykker, men en IS-soldat er én for mye, sier han.

Må regne med uro videre

Thomas Slensvik understreker at IS nå er noe helt annet enn det var da de hadde kontroll over sitt eget kalifat.

– 5000 soldater er mange og det skal en stor og langvarig operasjon til for å slå dem tilbake. De kommer til å skape uro og terroraksjoner i Nord-Irak i flere år.

– Hva med utenfor Irak? Hvor bekymret bør vi være?

– Vi kan ikke utelukke det. Faren er der, men det har ikke vært fokuseringen for denne grupperingen som har hatt en mer lokal tilnærming, svarer Slensvik.