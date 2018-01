Sammen med sønnen på tre år og hennes to yngre søsken, sitter Dilwar i et telt i flyktningleiren i Ain Issa i Syria. Hun har så vidt fylt 18 år og er den eneste voksne i familien.

– Pappa tok oss med til Syria da jeg var 13. IS mente han var russisk agent og drepte ham. Vi ble satt i fengsel. IS-mennene sa til meg at du får velge: Bli i fengsel eller gifte deg, forteller den unge kvinnen.

Hun valgte å gifte seg med en tyrkisk fremmedkriger, men hun så ikke mye til IS-mannen.

– Det var som å komme til et nytt fengsel. Han låste døren til huset og dro.

Dilwar aner ikke hva han drev med, bortsett fra at han kom hjem annenhver måned. Da ble han et par dager.

– Han kom bare for sex. Det var ikke noe ordentlig ekteskap, sier hun.

Kvinnekollektiv

Da hun var 15 år, fødte hun en gutt. Bare noen måneder senere ble mannen drept i et luftangrep. Selv om hun mistrivdes i ekteskapet, raste likevel verdenen hennes sammen.

– Når noen mistet mannen sin, var livet ødelagt. Da måtte du flytte til madafa.

Madafa var et kollektiv for IS-enker og deres barn. I fire måneder fikk enkene bli der. Men så måtte de gifte seg igjen.

– Hver dag kom menn for å se på oss, forteller hun.

IS-krigerne gav beskjed til kvinnen som styrte madafa om hvem de ville ha med seg.

– Livet i kollektivet var hardt. Sjefen maste hele tiden, forteller Dilwar.

Hun måtte vaske, lage mat og gjøre all slags arbeid. Med så mange kvinner fra forskjellige land og alle barna deres, var det et bråkete sted.

– Det var et hardt liv, sier 18-åringen.

– Hva synes du om IS’ ideologi?

– Dette er ikke islam. Islam handler ikke om å drepe, halshogge og ødelegge byer og hus. Jeg kjenner islam som en fredelig religion.

Dilwar var redd IS-krigerne og hadde lyst til å rømme med sønnen. Men hun turte ikke av frykt for at de skulle bli oppdaget og drept.

I FLYKTNINGLEIR: Dilwar (18) og sønnen hennes (3) bor i Ain Issa flyktningleir nord for Raqqa. Her bor de sammen med flere tusen som har rømt fra IS’ terrorregime. – Alle hater oss her, sier Dilwar. Foto: Sidsel Wold / NRK

Vil hjem

Nå vil hun hjem til Aserbajdsjan. Men hun har ingen penger. Hun vet heller ikke om hjemlandet vil straffe henne for å ha vært en del av IS’ skrekkregime.

– Se på meg, ber hun.

– Ser jeg ut som en IS-person? Jeg ble brakt hit av faren min da jeg var 13 år. Jeg kom ikke hit frivillig! Jeg er glad for at Daesh er nedkjempet og at mange IS-krigere er drept.

Hun vil vekk fra leiren, men aner ikke når eller hvor den lille barnefamilien kan dra.

– Jeg vet ingenting om hva som skal skje. Absolutt ingenting!

– Hva tror du om fremtiden til sønnen din?

– Ja, han er barn av en IS-kriger. Men han er likevel min sønn, sier Dilwar.

Hun vil lære seg språk og lære å sy for å skaffe inntekter. Hun vil gi sønnen en best mulig oppvekst.

IS TOK FEIL: – Vi må fortelle barna våre at IS tok feil. De brydde seg bare om makt og å spre frykt blant folk, sier Khadija (29). Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Khadija fra Tunisia

Tunisiske Khadija (29) har til sammen fire barn med to IS-krigere.

Hun dro til Syria sammen med en menneskesmugler. Mannen hennes hadde dratt i forveien som fremmedkriger. Han ba henne komme etter for å hjelpe muslimene i krigen mot president Bashar al-Assad og spre den rette form for islam.

Mannen ble drept i 2014. Året etter giftet hun seg med en ny IS-kriger fra Tunisia. Familien flyttet til Raqqa, IS sin hovedstad. Men Khadija var skuffet over Den islamske statens versjon av kalifatet.

– IS valgte ikke rett vei. Det var ikke slik budbringeren Mohammed mente religionen vår skulle være. IS bryr seg bare om makt og penger, sier Khadija.

IS-KONE: Khadija bor i dette teltet mens hun venter på sin videre skjebne. Mannen sitter fengslet i det kurdiskdominerte Nord-Syria. Foto: Sidsel Wold / NRK

– Hva mislikte du mest i Raqqa?

– Om noen hadde gjort bare en liten feil, ble de straffet etter sharia – uten bevis. De drepte og kuttet av hender om noen stjal noe. Det var urettferdig, sier den unge tunisiske kvinnen.

– Hvorfor mener du det gikk galt? Var de europeiske fremmedkrigerne problemet?

– Ja, absolutt. De fleste av dem drakk alkohol og brukte narkotika. De kom fra dårlige liv i Europa. De kom hit med håp om å finne den rette islam for å endre på livet sitt.

– Men de fant ikke det de søkte etter. De fortsatte å drikke og bruke narkotika. De hadde sex med mange kvinner. De fortsatte å være kriminelle. Det var problemet, mener

Til tross for at IS er nedkjempet, har hun ikke gitt opp håpet om et nytt kalifat.

– De fleste muslimer drømmer om kalifatet og om å leve etter Mohammeds vei og leveregler, sier Khadija.

UØNSKET I HJEMLANDET: Nå er Khadija alene med barna i en flyktningleir i Syria. Hun vil gjerne reise hjem til Tunisia, men Tunisia vil ikke ha henne tilbake. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Barna må lære av feilene

I teltet forsøker Khadija å holde orden på de fire barna, tre jenter og en gutt. De leker, roper og gråter om hverandre. Minstemann forsøker å rømme fra teltet.

– Hele verden frykter IS nå. Hva tror du om fremtiden til barna dine?

– Det beste er at vi foreldre ikke forteller barna om krigen og om IS. Om noen likevel snakker om dette, er det best å si at vi feilet. Vi må si til barna våre at de ikke må gjenta denne feilen.

Uviss fremtid

Khadijas fremtid er meget uviss. Hun lengter hjem til Tunisia, men hjemlandet vil ikke ha hverken henne eller den arresterte IS-ektemannen.

Tunisia er det landet de fleste av IS-fremmedkrigere kommer fra. Og regjeringen ønsker dem ikke tilbake.

– Hvor kunne du tenke deg å dra?

– Jeg håper et land vil ta imot meg og barna som flyktninger. Sveits, Tyskland eller Storbritannia. Dette er frie land, der jeg kan be som en muslim. Kanskje de er bedre for meg enn Tunisia og Syria.