IS-angrep mot kurdere i Syria

Den nordlige delen av Syria står i fare for å bli kastet inn i en ny krig etter at USAs president Donald Trump kunngjorde at han støtter Tyrkias planer om å angripe de kurdiskkontrollerte områdene nord i landet.

USA trekker sine styrker ut fra grenseområdet mellom Tyrkia og Syria, og forlater dermed sine allierte i den kurdiske YPG-militsen, som har kjempet mot IS med amerikansk støtte.

Tyrkia anser YPG-militsen som terrorister, og har sendt flere forsterkninger til den syriske grensen.

Ifølge en talsmann for president Recep Tayyip Erdogan vil tyrkiske styrker krysse grensen for å innlede en større militæroperasjon mot de kurdiskkontrollerte områdene i Nord-Syria innen kort tid.

Tyrkia vil også sende millioner av syriske flyktninger tilbake over grensen.

Onsdag morgen opplyste USA-støttede Syrian Democratic Forces (SDF) og to syriske aktivistgrupper at IS har gjennomført tre selvmordsangrep i den gamle IS-bastionen Raqqa.

Det er foreløpig ikke kjent om noen ble drept. Ifølge Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) ble det rapportert om skuddvekslinger og minst en eksplosjon.

Tyrkiske stridsvogner ved grensen mot Syria natt til onsdag. Foto: Bulent Kilic / AFP

Ber sivile melde seg til tjeneste

Samtidig opplyste de kurdiske selvstyremyndighetene at de kaller inn sivile til å forsvare området mot en tyrkisk offensiv.

«Vi innfører tre dager med generell mobilisering nord og øst i Syria, og ber alle sivile om å reise mot grensen til Tyrkia for å oppfylle sin plikt», heter det i kunngjøringen.

Selvstyremyndighetene ber også det internasjonale samfunnet om å bidra til å avverge en humanitær katastrofe.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov ber om dialog mellom kurderne og den syriske regjeringen, og oppfordrer USA til å rydde opp i kommunikasjonen sin.

– Kurderne er ekstremt urolige som følge av USAs uttalelser, og forvirringen kan antenne hele regionen. Dette må unngås for enhver pris, sier Lavrov.

Trump har de siste dagene truet Tyrkia med å rasere landets økonomi, før han roste både Tyrkia og kurderne.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.