Iranske parlamentsmedlemmer tok «selfie» med EU-diplomat

EUs høyrepresentant for utenrikssaker og sikkerhetspolitikk, Federica Mogherini, besøkte lørdag Iran i forbindelse med president Hassan Rouhanis innsettelse.

Det var derimot ikke presidenten som fikk oppmerksomhet fra medlemmene av parlamentet. Flere av de mannlige parlamentsmedlemmene flokket seg rundt Mogherini og tok bilder av henne.

Dette til tross for at EU senest i april forlenget sanksjonene mot landet i forbindelse med brudd på menneskerettighetene. Sanksjonene ble først iverksatt i 2011, og er nå forlenget frem til 13. april 2018.

Hendelsen har fått stor oppmerksomhet, og det hele blir betegnet som «rar»-oppførsel i sosiale medier, ifølge BBC.

Bilder fra parlamentet viser Mogherini foran parlamentsmedlemmene, mens de tar «selfie» med henne og stiller seg opp foran for å knipse et bilde.

I sosiale medier har hendelsen spredt seg raskt. Flere brukere betegner det hele som flaut eller latterliggjør hendelsen, skriver BBC.

Ahmad Mazani, som er en av parlamentsmedlemmene i de kontroversielle bildene, tvitret ifølge BBC at de ikke hadde fått lov til å snakke med de spesielle gjestene under selve seremonien, og at de derfor samlet seg rundt Mogherini etter seremonien var over.

Ifølge samme mediehus skal Sadegh Kharrazi, rådgiveren til den tidligere presidenten Mohammad Khatami, ha uttalt at alle de iranske parlamentsmedlemmene bør ta et kurs i adferd og universelle moralske verdier.

Hesam Ashena, som er den kulturelle rådgiveren til den nåværende presidenten, skal ha uttalt at dette er et kulturelt problem, og ikke et politisk anliggende.

Videre sier Ashena at hver og en av de respekterte medlemmene i parlamentet bør bli stilt noen tøffe spørsmål.

