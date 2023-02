Både det iranske nyhetsbyrået Fars, som tilhører Revolusjonsgarden og ISNA, de iranske universitetsstudenters nyhetsbyrå, er blant mediene som melder om benådningen.

Benådningen kommer riktignok med en rekke unntak.

Den gjelder blant annet ikke dem som er dømt for spionasje eller kontakt med utenlandsk etterretning. Det samme med dem som er tiltalt eller dømt for korrupsjon eller ødeleggelse og/eller påtenning av offentlig eiendom, skriver nyhetsbyrået Reuters.

«Fanger som ikke er siktet for å ha spionert for utenlandske etterretningsorganisasjoner, for å ha hatt direkte kontakt med utenlandske agenter, for med overlegg å ha drept eller påført andre skade, for å ha satt fyr på og ødelagt offentlig eiendom vil bli benådet», heter det i kunngjøringen som Reuters gjengir.

Det vil si at de mange personene med dobbelt statsborgerskap som er arrestert og dømt for spionasje for sitt nye hjemland ikke inngår i amnestiet.

Det kan også bety at mange av dem som er arrestert i forbindelse med de store protestene i høst heller ikke vil slippes fri.

Flere av dem er nemlig tiltalt for korrupsjon og drap, i likhet med de to unge mennene som i desember ble henrettet.

20.000 har vært pågrepet

Ifølge menneskerettighetsgrupper er i overkant av 20.000 mennesker arrestert i forbindelse med de voldsomme protestene som ble utløst av dødsfallet til den 22 år gamle kurdiske kvinnen Mahsa Amini.

Amini døde i det iranske moralpolitiets varetekt i Teheran i september. Hun var blitt pågrepet fordi moralpolitiet mente hun ikke dekket håret godt nok, med det obligatoriske hodeplagget.

Over 100 av de arrresterte er siktet for lovbrudd som kan gi dødsstraff. Om noen av disse inkluderes i den varslede benådningen er foreløpig uklart.

Ifølge aktivistnettverket HRANA ble over 500 mennesker drept av iranske sikkerhetsstyrker.

Den iranske filmskaperen Jafar Panahi ble ønsket velkommen av familie og venner da han på fredag ble løslatt fra fengselet. Foto: WANA NEWS AGENCY / Reuters

Filmreggisør slapp ut på fredag

På fredag slapp den kjente filmregissøren Jafar Panahi ut av det beryktede Evian-fengselet.

Den 62 år gamle filmregissøren som har vunnet priser både i Cannes, Berlin og Venezia, ble pågrepet i juli. Begrunnelsen var en dom fra 2010. Filmregissøren ble dømt til seks års fengsel for å drive propaganda mot systemet.

Dommen ble i oktober satt til side av iransk høyesterett, som også avgjorde at saken måtte behandles på nytt.

Panahi ble likevel ikke løslatt. Representanter for filmbransjen, advokater og familie har sammen jobbet for å få ham fri.

Onsdag denne uken startet han å sultestreike. Han nektet også å ta til seg drikke. På fredag slapp fengselet ham.

Skal feire revolusjonen

Ifølge kunngjøringen kommer amnestiet i forbindelse med årsdagen for revolusjonen. Den markeres hvert år 11. februar.

Revolusjonen i 1979 førte til at sjahen Muhammed Reza Pahlavi ble styrtet og ayatolla Ruhollah Khomeini den 1. februar kom tilbake til hjemlandet etter 14 år i eksil.

I oktober ble rundt 1900 fanger løslatt i forbindelse med markeringen av årsdagens profeten Muhammed sin fødsel. I juli ble rundt 2200 fengslede sluppet fri i forbindelse med en muslimsk helligdag.

