Iranske jordskjelvofre desperate etter hjelp

Myndighetene i Iran avsluttet leteaksjonene etter overlevende knappe tre døgn etter at Irans dødeligste jordskjelv på flere tiår var et faktum. Det er ikke lengre håp om å finne overlevende mener myndighetene.

Søndagens jordskjelv i Kermanshah-provinsen i grenseområdet mellom Iran og Irak ble målt til 7,3. Skjelvet rammet den iranske siden av grensen hardest. Over 530 er døde og rundt 8000 skadd. Behovet for hjelp er enormt. 30.000 hus er helt eller delvis ødelagt, og opprydningsarbeidet vil ta lang tid.

Vil ikke ha hjelp utenfra

Irans president, Hassan Rouhani lovet rask hjelp til jordskjelvofrene da han ankom området. Foto: HANDOUT / Reuters

Myndighetene har så langt avvist å ta imot hjelp fra andre land. Senest tirsdag lovet Irans president, Hassan Rouhani rask hjelp.

– Jeg ønsker å forsikre alle de som har lidd at regjeringen vil bruke all sin makt til å løse problemene på kortest mulig tid, sa Rouhani da han ankom flyplassen i Kermanshah.

Imens fryser ofrene i det kalde fjellområdet. De sover på bakken i frykt for de nærmere 200 etterskjelvene og i mangel på nødhjelp.

– Vi er sultne, vi er kalde og vi mangler et hjem. Vi er alene i verden, forteller en gråtende Maryam Ahang på telefon til nyhetsbyrået Reuters. Hun mistet 10 av sine slektninger i jordskjelvet.

– Mitt hjem er nå en haug med gjørme og knuste fliser. Jeg sov i parken i natt. Det er kaldt og jeg er reddd, sier Maryam Ahang.

Strekker ikke til

Så langt er 12.000 telt er delt ut i de rammede områdene og landets forsvar bistår i hjelpearbeidet. Ifølge det offisielle nyhetsbyrået IRNA er 30 team fra Irans Røde Halvmåne også sendt til området. Mange av de overlevende og pårørende er sinte på myndighetene i Teheran over at redningsarbeidet går for sakte og nødhjelp kommer for sent fram.

Irans øverste leder, Ayatollah Ali Khamenei ba tirsdag det statlige apparatet om å få fortgang i hjelpearbeidet.

I Sarpol-e-Zahab tyr kvinnene nå til strå for å lage seg husly i mangel på hus og telt. Foto: AP

I mangel på telt fra hjelpeapparatet har flere av kvinnene i Sarpol-e-Zahab samlet strå fra nærliggende gårder. Det er meldt regn i tillegg til at kulden er bitende. Håpet er at stråhyttene skal gi litt beskyttelse.

– Folk fra nærliggende områder har hjulpet oss med tepper og litt mat, men vi har ikke nok telt. Det er meldt regn på lørdag. Vi har fire barn her inkludert en baby på rundt ett år, forteller Shahla Rezaei til nyhetsbyrået AP mens hun kutter opp strå til en liten hytte.

De voksne bytter på å sitte oppe hele natten for å holde bålene varme og den verste kulden unna.