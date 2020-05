Iransk kjærestepar arrestert etter kyssing på hustak

Parkour er en begelsesidrett hvor det handler om å komme seg mest effektivt fra A til B. Utøverne hopper over gjerder og forserer hindringer med halsbrekkende manøvre.

I nabolagene vest i den iranske hovedstaden Tehran er akitiviteten utbredt blant unge mennesker som beveger seg mellom hustakene blant tettbygde høyblokker.

Alireza Japalaghy er blant dem som med livet som innsats utfører vågestykker på hustak og foreviger dem for sine over 150.000 følgere på Instagram.

Pågrepet hjemme

De siste uken har Japalaghy havnet i politiets søkelys. Ikke på grunn av de halsbrekkende aktivitetene, men på grunn flere videoklipp hvor han kysser en – i iransk målestokk – lettkledd kvinne.

Mandag la Japalaghy ut en video hvor han hevdet han hadde blitt oppringt av politiet.

– De ba meg komme og svare på noen spørsmål. Hvis jeg ikke lystret, ville de komme og hente meg. De sa det ville ta seg dårlig ut for naboene mine, sier mannen i videoen som er gjengitt av BBC.

Senere samme dag la Japalaghys bror ut en oppdatering om at Alireza var pågrepet hjemme.

– Denne personen er arrestert av Tehrans kyber-politi bekrefter hovedstadens politisjef Hossein Rahimi overfor det halvstatlige nyhetsbyrået ISNA, gjengitt av AFP.

– Vi tar avstand fra denne personen og hans partners brudd på normer og vulgære oppførsel. Politiet og domstolen vil definitivt håndtere dem, legger han til.

Kvinnen i videoen, som angivelig er Japalaghys kjæreste, ble pågrepet dagen etter.

«Frontet utukt»

Ifølge iransk lov kan kvinner kun vise ansiktet, hendene og føttene når de beveger seg utendørs. De skal også kle seg i klær med nøkterne farger.

Ifølge en uttalelse fra politiet torsdag mener de at det unge paret har gjort seg skyldige i å fronte utukt. De understreker at de ikke er pågrepet for parkour-aktiviteten.

Pågripelsen har blitt kritisert på sosiale medier. Flere spør seg om hvorfor politiet går så effektivt til verks mot et kyssende par, mens de som gjør seg skyldig i korrupsjon og annen kriminalitet slipper unna.

Andre påpeker ifølge BBC at Japalaghy har publisert lignende bilder tidligere, men at han nylig la ut en video hvor han stilte spørsmål ved sin fars forsvinning. Han jobbet for det iranske narkotikapolitiet og Japalaghy kritiserte dem for å ikke ha gjort nok for å finne ut hva som skjedde med ham.

Sensur

FENGSLET: Sahar Taber ble pågrepet i fjor høst. Hun haddde lagt ut en rekke manipulerte og oversminkede bilder av seg selv på Instagram. Foto: - / AFP

Tilgangen til internett er strengt kontrollert i Iran, og sosiale medier som Facebook og Twitter er utsatt for sensur.

– Dessverre er det vanskelig å fullt ut overvåke Instagram. Denne plattformen respekterer ikke våre reguleringer eller vårt lands suverenitet, sa sjef for kyber-politiet Ali Mohammad Rajabi tidligere denne måneden.

I oktober i fjor ble den iranske instagram-influenseren Fatemeh Khishvand arrestert, siktet for blasfemi, oppfordring til vold, tyveri, brudd på klesreglene og for å ha oppfordret ungdommer til å begå korrupsjon.

Khishvand var kjent for å publisere manipulerte og oversminkede bilder av seg selv på Instagram. Tre andre influensere ble pågrepet i dagene etter.

I juli 2018 ble tenåringsjenta Madeh Hojabri pågrepet og siktet for å ha brutt landets moralske lover. Hojabri hadde publisert rundt 300 videoer på Instagram hvor hun danset. På flere av videoene hadde hun ikke på seg det obligatoriske hodeplagget hijab.