Iransk «zombie Angelina Jolie»-stjerne dømt til ti år i fengsel

Sahar Tabar, eller Fatemeh Khishvand som hun egentlig heter, er kjent for å publisere manipulerte og sminkede bilder av seg selv på Instagram til sine rundt 500.000 følgere.

19-åringen fra Teheran ble arrestert i oktober i fjor og siktet for en rekke forhold:

Blasfemi, oppfordring til vold og korrupsjon, brudd på landets klesregler, samt mangel på respekt overfor Den islamske republikk.

Fatemeh Khisvand la ut bilder av seg selv med sminket magert, zombieaktig ansikt. Foto: - / AFP

Beskrevet som «mentalt forstyrret»

Nå er hun dømt til ti år i fengsel, ifølge advokaten hennes, melder The Guardian.

I fjor ble tilståelsen hennes sendt på statlig iransk TV, der hun uttrykte anger for det som er påstått at hun har gjort. Mange TV-seere skal ha fått sympati for henne.

To av punktene i siktelsen har nå blitt strøket, men hun har ikke villet kommentere hvilke, i håp om å bli benådet, skriver The Guardian.

Statlig TV har beskrevet henne som et «offer» med «unormal personlighet» og antydet at hun har en mental forstyrrelse, og en som publiserer «vulgariteter» på sosiale medier.

Hun skal også ha fått det skrevet i sine medisinske journaler at hun trolig har en psykisk sykdom, med en historie av opphold på flere psykiatriske sykehus.

Khisvands advokater ba om at hun ble løslatt mot kausjon, og argumenterte for den unge alderen hennes da hun begikk de påståtte lovbruddene.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Ber Angelina Jolie heve stemmen

Da Fatemeh Khishvand begynte å legge ut bilder av seg selv som en zombie-versjon av Angelina Jolie, var det mange som hevdet at hun hadde lagt seg under kniven for å ligne.

– Det er et resultat av Photoshop og sminke. Det er en måte å uttrykke seg selv på, en form for kunst, sa hun til det russiske nyhetsstedet Sputnik.

Den iranske journalisten og aktivisten Masih Alinejad har 200.000 følgere på Twitter og oppfordrer nå skuespilleren Angelina Jolie til å heve stemmen for 19-åringen.

«10 års fengsel for den iranske instagrammeren som brukte sminke og Photoshop for å bli en zombie-versjon av Angelina Jolie. Sahar Tabar er bare 19 år. Hennes spøk fikk henne i fengsel. Moren hennes gråter hver dag og ønsker sin uskyldige datter løslatt. Kjære Angelina Jolie! Vi trenger din stemme her. Hjelp oss», skriver hun på Twitter.

Flere influensere pågrepet

Tilgangen til internett er strengt kontrollert i Iran, og sosiale medier som Facebook og Twitter er utsatt for sensur.

Tre andre influensere ble pågrepet i dagene etter Khisvand.

I mai ble et iransk kjærestepar arrestert etter kyssing på et hustak.

I juli 2018 ble tenåringsjenta Madeh Hojabri pågrepet og siktet for å ha brutt landets moralske lover. Hojabri hadde publisert rundt 300 videoer på Instagram hvor hun danset, noen av dem uten det obligatoriske hodeplagget hijab.