Irans viseutenriksminister i Norge: – USA må fjerne de ulovlige sanksjonene

– Hvis det er nok politisk vilje og nok mot på USAs side, er ikke avtalen langt unna, sier Irans viseutenriksminister, Ali Bagheri Kani til NRK.

Bagheri Kani er også Irans spesialutsending for atomavtaleforhandlingene. Denne uken er han i Norge.

Atomavtalen med Iran går ut på at Iran reduserer anrikningen av uran i sitt atomprogram mot at USA løfter de økonomiske sanksjonene de har innført mot Iran.

I 2018 trakk USA seg ensidig fra atomavtale. Den amerikanske presidenten, Donald Trump, gjeninnførte alle sanksjonene mot Iran og en rekke tilleggssanksjoner.

Etter at Joe Biden tok over som president, kom partene tilbake til forhandlingsbordet for å få på plass en ny avtale. I over et år har de prøvd å forhandle, men ingen enighet har blitt nådd enda.

– Atomavtalene har ikke avsluttet, samtalene ble forhandlet indirekte mellom Iran og USA i Wien, og blir nå fortsatt på indirekte vis, sier Bagheri Kani.

Det er Qatar som megler mellom USA og Iran. Iran vil nemlig ikke møte USA til direkte samtaler.

– Vi har ikke et behov for å møte amerikanerne, sier Bagheri Kani.

Atomavtalen med Iran Ekspandér faktaboks Atomavtalen ble inngått mellom Iran, USA, Russland, Kina, Tysland, Storbritannia og Frankrike (P5+1) i 2015.

Avtalen gikk ut på at Iran skulle redusere anrikningen av uran mot at de økonomiske sanksjonene mot Iran skulle løftes.

I 2018 trakk USA seg ensidig fra avtalen under daværende president, Donald Trump.

Trump gjeninnførte et strengt sanksjonsregime mot Iran.

Etter Joe Biden ble valgt som president i USA i fjor, har P5+1 og Iran møttes til nye forhandlingsrunder.

Skylder på USA

– USA har på ulovlig vis gått ut av avtalen og har ikke oppfylt sine løfter, sier Ali Bagheri Kani.

Iran krever at USA fjerner alle sanksjonene før de går tilbake til avtalen.

USA terrorlistet revolusjonsgarden, en del av Irans forsvar. Iran vil ha denne terrorstemplingen fjernet før de inngår en ny avtale med USA.

– Det er amerikanerne som må vise at de er villige til å innfri bestemmelsene i avtalen, sier Ali Bagheri Kani.

Iran har blant annet krevd at USA løfter sanksjonene mot Iran før Iran vender tilbake til avtalen. USA mener derimot at Iran må ta det første steget.

I dag har Bagheri Kani møtt med det norske utenriksdepartementet.

Til stede under samtalen var Henrik Thune, statssekretær for utenriksminister Anniken Huitfeldt. Han mener at det vil være en stor krise for Midtøsten hvis en ny avtale ikke blir inngått.

– Faren er at man går inn i et spill hvor det er en eskalering mellom stormakter i Midtøsten.

Vil ha sanksjoner fjernet

Sanksjonsslettene som fulgte med atomavtalen førte til en kortvarig, men stor økonomisk vekst. Sanksjonene hadde i mange år hindret Iran fra å handle med store deler av verden. Men etter 2015 begynte flere europeiske land å handle med og etablere seg i Iran.

Da USA gjeninnførte sanksjonene i 2018, gikk det nedover for den iranske økonomien.

De europeiske selskapene trakk seg ut, og økonomien opplevde hyperinflasjon.

Men sanksjonene har også påvirket Iran på andre måter.

I 2019 slo Human Rights Watch alarm om at sanksjonene hindrer Iran fra å skaffe livsviktige medisiner.

Iran produserer mesteparten av medisinene sine selv, men medisiner til sjeldne sykdommer er avhengig av import fra utlandet,

– EB-pasienter i Iran får ikke spesialbandasjene som trengs for å lindre sykdommen fordi et europeisk land nekter å selge dem, sier Bagheri Kani.

– Flere av barna som lider av denne sykdommen har dessverre mistet livet.

Sanksjonene mot Iran skal i utgangspunktet ha humanitære unntak, men Human Rights Watch rapporterte at sanksjonene likevel «påførte iranske borgere unødvendig lidelse i forbindelse med en rekke sykdommer og medisinske tilstander».

– Sanksjoner er årsaken til medisinmangel, sier Bagheri Kani.