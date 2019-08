Irans utenriksminister har landet i Biarritz under G7-toppmøte

Iranske myndigheter bekrefter at landets utenriksminister Mohammed Javad Zarif er kommet til Biarritz for samtaler med Frankrikes president.

Talsmannen for det iranske utenriksdepartementet, Abbas Mousavi, opplyser at Zarif verken skal delta på møter eller forhandlinger med USA.

Flyplassen i Biarritz har vært stengt for all annen trafikk enn G7-relaterte flygninger mellom lørdag og mandag mens toppmøtet pågår.

Flere nettsteder for flysporing viste et Airbus A-321-fly som reiste fra Teheran til Biarritz. Det er ikke bekreftet at den iranske delegasjonen har blitt invitert til toppmøtet.

Iran ble søndag drøftet blant G7-lederne. Der ble det klart at Frankrikes president, Emmanuel Macron, skal fortsette dialogen med Iran.

Kilder tett på Macron sier det er en høy prioritet å minske spenningen i Persiabukta og forhindre at Iran utvikler atomvåpen.