Irans utenriksminister advarer mot full krig

– Vi kommer ikke til å nøle med å forsvare vårt territorium, sier Mohammad Javad Zarif til CNN.

Houthi-militsen i Jemen har tatt på seg ansvaret for helgens drone- og missilangrep mot et oljeanlegg i Saudi-Arabia, noe verken landets myndigheter eller USA fester lit til. De anklager Iran for å ha vært involvert.

Fakta om oljeangrepene i Saudi-Arabia Ekspandér faktaboks Natt til lørdag ble Saudi-Arabias oljeindustri rammet av droneangrep. Det ene rammet oljeprosesseringsanlegget Abqaiq, det største i sitt slag i verden. Det andre rammet et oljefelt i Khurais. Begge tilhører det statlige oljeselskapet Aramco.

Houthi-opprørerne i Jemen, som er i krig med en koalisjon ledet av Saudi-Arabia, har påtatt seg ansvaret for angrepene.

USA og Saudi-Arabia peker i stedet på Iran, og USAs utenriksminister Mike Pompeo hevder det var Iran som sto bak angrepene. Iranske myndigheter har avvist dette.

Angrepene slo ut over halvparten av Saudi-Arabias oljeproduksjon. Bortfallet på 5,7 millioner fat olje per dag, over 5 prosent av verdens produksjon, er det største i verden noensinne.

Da oljehandelen begynte etter helgen, steg prisen på nordsjøolje med nesten 12 dollar til 71,95 dollar per fat. To døgn senere lå prisen på cirka 65 dollar per fat.

Tirsdag kveld varslet Saudi-Arabia at halvparten av den rammede oljeproduksjonen var gjenopprettet. Oljeproduksjonen ved Abqaiq skal etter planen være tilbake til normalen innen utgangen av september.

Frankrike har varslet at landet sender eksperter til Saudi-Arabia for å delta i etterforskningen av angrepene.

Saudi-Arabia var i 2018 verdens nest største oljeprodusent, med en produksjon på 12,42 millioner fat per dag. USA var den største med nesten 18 millioner fat per dag. Kilder: AP, AFP, Reuters, NTB

Benekter involvering fra Iran

Iranske myndigheter avviser bestemt dette, og president Hassan Rouhani advarte tidligere i uka mot følgene av et militært angrep mot iranske mål.

– Dra lærdom av denne advarselen, og husk at det kan bryte ut en regional krig, sa han.

Torsdag fulgte Mohammad Javad Zarif opp. Zarif understreker at han ikke kan gå god for at det var Houthi-opprørerne som sto bak angrepet.

– Men jeg vet at vi ikke gjorde det, sier han.

«All-out war»

Zarif understreker at Iran håper å unngå krig, og at de er villige til å snakke med Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater.

Muligheten for at de kommer tilbake til forhandlinger med USA er imidlertid nær null. Iran krever nemlig at USA opphever alle sanksjonene som ble lovet da atomavtalen ble inngått i 2015.

Trump trakk USA ut av avtalen i 2018.

På spørsmål om hva konsekvensen av amerikanske eller saudiske militære angrep vil være, svarer Zarif:

– All-out war (full krig).

Han sier et svar basert på «bedrageri» om angrepene i helgen vil føre til store tap av menneskeliv.

Hevder de har bevis

Det saudiske forsvaret presenterte onsdag det de mener er bevis for at Iran er ansvarlig for angrepet.

De hevder at rakettene og dronene er en type våpen som ofte blir brukt av Iran. Det ble sagt at de fortsatt jobber med å finne ut det nøyaktige utskytningsstedet.

HEVDER DE HAR BEVIS: På en pressekonferanse viste saudiske myndigheter fram vrakrester de mener beviser at Iran stod bak.

Under en pressekonferanse mandag kveld fortalte en militær talsmann at myndighetene i Saudi-Arabia er sikre på Iran er involvert.

– Angrepet kom ikke fra Houthi-kontrollerte områder i Jemen. Det var et massivt og svært avansert angrep, sa Turki al-Malki.

Han er talsmann for militærkoalisjonen som har vært i krig med Houthi-bevegelsen i Jemen siden mars 2015. Koalisjonen ledes av Saudi-Arabia.

Talsmannen får støtte av flere militæranalytikere. Ifølge den britiske avisen The Telegraph er det så langt en oppfatning om at houthiene ikke har teknologi til å utføre slike angrep.