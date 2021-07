Helst ville han ha sin tidligere jobb tilbake. Ahmadinejad forsøkte å bli kandidat igjen i 2016, men øverste leder Ali Khamenei sa nei. Det er ikke i Irans interesse at Ahmadinejad blir president på ny, mente landets mektigste mann.

I sommer prøvde han seg nok en gang.

VIL BLI PRESIDENT: 12. mai i år registrerte Mahmoud Ahmadinejad seg som presidentkandidat igjen. Han var en av 600 andre som håpet å bli kvalifisert. Vokterrådet godkjenner kandidatene. Ahmadinejad ble avvist. Foto: ATTA KENARE / AFP

– Folk ba meg om å bli presidentkandidat. Derfor ville jeg stille opp, sier Mahmoud Ahmadinejad til NRK.

Heller ikke denne gangen gikk det slik han ville.

– Hva synes du om at du ble diskvalifisert som kandidat igjen?

– Jeg sa jeg ikke ville delta i valget om jeg ble diskvalifisert. Så jeg deltok ikke.

Sett som ukvalifisert

Vi møter ham på kontoret i hovedstaden Teheran, et beskjedent sted for ekspresident for en av Midtøstens stormakter å være.

Her er ingen bilder av ham selv med andre mektige ledere. Bare portretter av åndelige ledere – Ayatolla Khomeini og Ali Khamenei – og sitater fra Koranen pryder veggene.

Ahmadinejad var Irans president fra 2005 til 2013. Før presidentvalget 18. juni i år ble hans kandidatur stemplet som ukvalifisert. Han boikottet valget, i likhet med millioner andre iranere som heller ikke fant noen kandidat å stemme på.

Det mektige Vokterrådet, som velger kandidatene, fant bare at sju svært konservative menn var kvalifisert.

Dermed bød ikke valget på den tradisjonelle knivingen mellom den konservative, den moderate og den reformvennlige fløyen. Valgdeltakelsen sank til under 50 prosent fordi mange mente det var avgjort på forhånd.

– Landet kan styres bedre

Det er i denne misnøyen Mahmoud Ahmadinejad fisker. Han ønsker å etablere seg som opposisjonspolitiker.

Han har alltid stått sterkt blant de fattige. Nå forsøker han å favne bredere.

– Jeg mener Iran trenger et korrektiv. Landet kan styres bedre og jeg har store planer om å innføre endringer. Iran er et svært rikt land som kan løse problemene sine og utvikle seg raskt, sier Ahmadinejad til NRK.

PROFESSOR: Ahmadinejad er den eneste iranske presidenten som ikke har religiøs utdannelse. Han er sivilingeniør, med transportplanlegging som fag. Han var professor ved Irans teknologiske og vitenskapelige universitet da han ble Teherans borgermester i 2003. Foto: Sidsel Wold / NRK

Han har lagt seg ut med både øverste leder Khamenei, sine tidligere allierte og støttespillere. Han er blitt en annen, men splitter fremdeles Iran.

Kontroversiell president

Som president var Ahmadinejad beryktet for sine harde utfall mot vesten, spesielt mot Israel og USA.

– De truer enhver som setter spørsmålstegn ved holocaust og hva som egentlig skjedde 11. september med sanksjoner og militære angrep, sa han fra FNs talerstol i 2011.

PÅ FNs TALERSTOL: Under FNs generalforsamling i 2011 beskyldte Irans president USA for selv å ha en rolle i angrepene 11. september 2001, for å finne en grunn til å invadere Irak og Afghanistan. Her med Koranen og Bibelen. Foto: Richard Drew / AP

Han har antydet at USA selv planla terrorangrepene 11. september 2001 for å få et påskudd for å invadere Irak og Afghanistan. Da han holdt sine konfronterende taler i FN, forlot flere lands delegasjoner salen i protest.

Da den danske avisen Jyllands-Posten trykket karikaturtegninger av profeten Mohammed i 2005, svarte Ahmadinejad med en karikatur-utstilling om Holocaust. Han sa at sionismen og staten Israel ikke har noen fremtid.

FIKK FIENDER: Med uttalelser som «Verden trenger ikke sionismen» og «Israel vil kollapse» fikk Mahmoud Ahmadinejad fiender i Vesten. Foto: Anonymous / Ap

Da han var president, satte han fart på Irans atomprogram. Selv om Irans offisielle linje er at landet ikke utvikler atomvåpen, var resten av verden ikke beroliget.

– Vesten tror at Iran trenger dem

Nå har Ahmadinejad dempet retorikken og er imøtekommende og blid i møte med NRK.

Staben hans krevde imidlertid å få se spørsmålene våre før vi fikk en intervjuavtale med ham.

I disse dager sitter iranske og amerikanske forhandlere i Genève for å forsøke å gjenopplive atomavtalen fra 2015. USAs tidligere president Donald Trump torpederte avtalen ved å trekke USA ut i 2018, og straffet Iran med enda flere og harde sanksjoner. Nå får ikke Iran selge oljen sin. Økonomien og valutaen er i dyp krise.

ATOMPROGRAM: Ahmadinejad inspiserer atomanleggene i Natanz i 2008, da Iran økte anrikingen av uran. Verden fryktet at Iran planla å bli en atommakt. Foto: HO / AFP

Atomavtalen skal heve sanksjonene, slippe Iran inn i internasjonal handel og på oljemarkedet, mot at landet åpner atomanleggene sine for internasjonale inspektører. Mot økonomisk samarbeid skal verden forsikres om at Iran ikke utvikler atomvåpen.

Avtroppende president Hassan Rouhani og utenriksminister Javad Zarif forhandlet frem avtalen. Ahmadinejad er ikke fornøyd, for iranerne så aldri noen resultater, mener han.

– Folket mener at utenriksminister Zarif ga for mye og ikke har vært åpen nok om atomavtalen, sier den tidligere presidenten.

– Vesten tror at Iran trenger dem, det er problemet. Det er respektløst. Når én side føler seg sterkere enn den andre, kan ikke resultatet bli rettferdig. Da er det bedre å ikke signere avtaler.

– Atombomber har satanisk makt

Men Mahmoud Ahmadinejad vil ikke gi opp forsøket. Han håper, i likhet med iranere flest, at atomavtalen kommer på plass igjen.

– Siden USA ikke overholdt avtalen, står ikke Iran på sett og vis fri til å utvikle atomvåpen?

– Nei. Jeg mener atomvåpen er inhumane våpen. De burde utslettes. Gud skapte oss for at vi skal leve sammen, ikke drepe hverandre. Iran ønsker ikke å utvikle atomvåpen. Alle vet det, hevder han, og legger til at det er folkets vilje, ikke atomvåpen, som skal gi makt til en leder.

– Atombomber har en satanisk makt, det er ikke med slik makt ledere skal styre, sier Ahmadinejad.

USA er besatt av å kontrollere olje- og energikildene i Midtøsten, mener han.

– Det er problemet. Og dessuten, dersom USA er så opptatt av atombomber, hvorfor ødelegger de da ikke sine egne, spør ekspresidenten.

Selv om flere europeiske ledere ønsket å opprettholde atomavtalen under Trump, ble det utfordrende å stå imot USAs straffesanksjoner mot dem som ville handle med Iran.

Ahmadinejad mener det er ødeleggende at USA har det han beskriver som et sterkt grep om Europa. Han «elsker europeere», forteller han, men forklarer at det er vanskelig å holde kontakt med politikere.

– USAs sataniske hegemoni gjør det umulig for folk å ha gode forhold til hverandre. Jeg skulle ønske at europeiske politikere kunne bli selvstendige. Dette hegemoniet må opphøre.

Storm på hjemmebane

Som president skapte Mahmoud Ahmadinejad også oppstand på hjemmebane. Flere ganger trådte han over den islamske republikkens røde linjer.

I BEGRAVELSE: President Ahmadinejad trøster Elena Frias de Chávez, moren til Hugo Chávez. Venezuelas president døde av kreft, bare 58 år gammel. Bildet skapte storm i Iran. Foto: -- / Afp

Da hans nære allierte president Hugo Chávez i Venezuela døde i 2013, vakte et bilde fra begravelsen storm. Ahmadinejad trøstet presidentens mor Elena Frias de Chávez i noe som så ut som en omfavnelse. Irans president berørte en kvinne han ikke er i familie med i full offentlighet. Det er strengt forbudt, ifølge Irans religiøse regler.

Iranske kvinner må kle seg konservativt og dekke håret utendørs. Som den fotballinteresserte Ahmadinejad, elsker også mange iranske kvinner fotball. Men stadion er forbudt område for dem, godt beskrevet i den iranske filmen «Offside».

FOTBALLFAN: Ahmadinejad besøkte Irans landslag før en kamp. Men tribunene er bare forbehold menn og forbudt sone for kvinnelige fans. Det bør ta slutt, mener han. Foto: AFP

– Hva mener du om kvinners stilling i Iran, de lever med strenge begrensninger, bør kvinner få slippe inn på fotballkamper for eksempel?

– Å slippe inn på fotballkamper er det minste de må få lov til. Vi må komme til et punkt der hver kvinne må få sin egen selvstendighet, erklærer Ahmadinejad.

STØTTE: Kvinner i Sverige krever at kvinner i Iran også får se fotballkamper fra tribuneplass. Fra Friend Arena Solna, nord for Stockholm, i 2015. Foto: JONATHAN NACKSTRAND

Aktiv på Twitter

Twitter er stort sett forbudt for iranere, men politikerne tvitrer derimot flittig og Ahmadinejad er intet unntak.

Han har begynt å tvitre på engelsk også, og sender julehilsener til den kristne verden.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Han følger en rekke religiøse ledere og internasjonale statsledere, samt fotballspillere og Michael Jacksons offisielle Twitter-konto. Han oppfordrer folk utenfor Iran til å ta kontakt og sende ham spørsmål, og har tvitret om blant andre Angelina Jolie og Tupac.

Mahmoud Ahmadinejad ønsket Tupac til lykke med 50-årsdagen på Twitter. Foto: Skjermdump 4.7-21 / Twitter

– Smarttelefonen kan sette folk fri

Mahmoud Ahmadinejad sier at «store endringer vil skje i verden om ikke lenge», uten å ville utdype.

– Jeg tror det folket krever vil skje, sier han og tar frem sin iPhone.

– I dag er enhver sin egen analytiker og har sine egne medier. Grensene er borte. Smarttelefonen kan sette folk fri, sier Ahmadinejad.

I Midtøsten har de fleste ledere og regimer alltid kontrollert mediene og informasjonsstrømmen. Iran er intet unntak.

Men den arabiske våren i 2011 viste at det ikke lenger er mulig med internett. I Iran bruker folk kommunikasjonskanaler som WhatsApp og en rekke VPN-apper for å ytre seg utenfor regimets sensur.

Da president Ahmadinejad ble gjenvalgt i 2009 gikk millioner av sinte iranere ut i gaten og protesterte mot det de mente måtte være valgjuks. Da stengte regimet internett i flere timer hver dag slik at demonstrantene ikke skulle kunne organisere seg.

Men nå er det en annen tid og Ahmadinejad vil være på folkets side, både hjemme og ute, hevder han.

– Folket blir sterkere og lederne bli svakere. De sataniske maktene svekkes.

Hva vil han nå?

Det er ikke lett å lese Mahmoud Ahmadinejad. Som mange iranere gir også han svar som kan tolkes på flere vis.

BEGRENSNINGER: Vi måtte sende spørsmålene på forhånd, før vi fikk intervjue Ahmadinejad. I Iran er pressen underlagt visse begrensninger. Foto: Özgür Arslan / NRK

Hva vil han egentlig? Hva er planen hans? Jeg spør tre iranske journalister som foretrekker å være anonyme.

– Han er en løs kanon, en kontroversiell populist som venter på et politisk vakuum når øverste leder dør, sier den ene.

Den andre mener han ønsker å lede et Iran uten presteskapet.

– Han er blitt en opposisjonell som er kommet på kant med sine tidligere allierte. Han har krysset flere røde linjer. Det er ingen plass for ham under øverste leder Ali Khamenei.

Den tredje tror Ahmadinejad vet at det er sterk misnøye med regimet, og vil være stemmen til folket og opposisjonen.

– Han sikter mot å bli en leder på den internasjonale scenen. Husk at han stod sterkt blant millioner i arabiske land da han var president.