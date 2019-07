Irans Revolusjonsgarde forsøkte å ta britisk oljetanker

Britiske myndigheter bekrefter at tre iranske skip forsøkte å få skipet til å endre kurs.

I de første meldingene som kom fortalte to høytstående amerikanske tjenestemenn til CNN at det dreide seg om fem iranske militærbåter.

Den britiske skipet var på vei ut av Persiabukta og hadde akkurat kommet til Hormuzstredet da de iranske båtene skal ha forsøkt å få tankskipet til å endre kurs og stoppe i iransk farvann.

Beskyttet tankskipet

Oljetankeren ble imidlertid beskyttet av den britiske fregatten HMS Montrose, som skal ha rettet sine våpen mot båtene.

– De iranske båtene ga seg først etter at de fikk en muntlig advarsel, og vi kommer nå til å be iranske myndigheter om at situasjonen ikke eskalerer, heter det i en uttalelse fra britiske myndigheter.

Iranerne nekter for at de har noe med dette å gjøre.

– Hvis vi hadde fått beskjed om å stoppe et skip så hadde vi gjort det, heter det fra den iranske revolusjonsgarden.

Irans president Hassan Rouhani varslet tidligere i går at den britiske arrestasjonen av et iransk oljeskip ville få konsekvenser for britene. Det iranske skipet ble stanset i Gibraltar grunnet mistanke om at det skulle frakte olje til Syria. Dette ville vært i strid med EU-sanksjonene mot Syria.

Det er vært flere konfrontasjoner mellom Iran og andre lands båter i Hormuzstredet de siste ukene, og spenningene mellom Iran og USA har økt. Denne uken ble det kjent at USA har sendt en forespørsel til Norge om å bidra i en koalisjon som skal sikre skipsfarten i dette området.

Britiske myndigheter har foreløpig ikke kommentert hendelsen.

Varsler nye sanksjoner

I går varslet USAs president Donald Trump på Twitter at han ønsker å innføre nye straffetiltak mot Iran, og i Wien har det vært krisemøte i Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA).

Der drøftet byråets medlemmer Iran-krisa, og den iranske representanten sier at IAEA har fått alle opplysninger om landets kjernefysiske program og at man ikke har noe å skjule.