Iranerne går motvillig til parlamentsvalg

– Å delta i valg og å stemme er en religiøs plikt, sier ayatolla Ali Khamenei, som mener høy valgdeltakelse vil styrke den islamske republikken mot fiendens «propaganda».

På valgkamp hos reformistene som står på venstresiden i iransk politikk, er folk likevel ikke redde for å si hva de mener.

– Når de ber oss delta i valget, er det viktigste at de holder løftene sine, sier Sepideh bestemt til NRK. Nå håper hun bedring.

Valgarrangementet holdes i en idrettshall, der tribunene er dekket av gule og blå seter. I en av seksjonene sitter alle kvinnene. De hoier, roper og klapper og holder opp valgplakater med bilder av kandidaten Mohammed Vakili. Mens musikken dundrer ut av høyttalerne beveger de seg til musikken som om de danser.

KVINNEBENKEN: Stemningen var entusiastisk blant kvinnene på reformistene valgmøte. Foto: Sidsel Wold / NRK

Stemningen er mye lystigere på kvinnetribunen enn i mennenes seksjoner. Mohammed Ali Vakili går opp på talerstolen. Han står på Reformistenes liste og snakker om det alle er opptatt av: Irans elendige økonomi og galopperende inflasjon.

KANDIDAT: Mohammed Ali Vakili står på talerstolen og på reformistenes liste. Han lover å gjøre noe med Irans lammende inflasjon. Men kan han holde løftene? Mennene sitter på radene forrest i hallen. Foto: Sidsel Wold / NRK

– Når folk legger seg om kvelden og våkner neste morgen og oppdager at prisen på en bil har steget fra 35 millioner (28000 kr) Rial til 60 millioner Rial. (40 000 kr) er det noe veldig galt. Dette er en katastrofe, sier Vakili fra talerstolen.

Kvelende sanksjoner

Valget avholdes i en av de mest krevende periodene for Iran siden den USA-støttede sjahen ble veltet i revolusjonen i 1979.

Irans økonomi er i krise etter at president Trump påførte Iran to nye sett med knallharde sanksjoner. Straffetiltakene ble innført i mai 2018 da USA brøt ut av den internasjonale avtalen som har lagt sterke begrensninger på Irans atomprogram.

Dermed får ikke oljestormakten Iran lenger selge olje fritt.

Men Irans økonomi lider også av vanstyre og utbredt korrupsjon på hjemmebane, noe alle kandidatene til valget sier de vil ta tak i.

BEKYMRET FOR TRUMP: Farahad ser mørkt på fremtiden om Trump gjenvelges i USA. Da fortsetter han med truslene sine og økonomien vår blir bare verre, mener Farahad som var på reformistenes valgmøte. Foto: Sidsel Wold / NRK

– Å fikse økonomien er det aller viktigste, deretter kan de drive diplomati og utenrikspolitikk, sier Farahan, som også er på arrangementet til reformistene.

Geografi-studenten mener de skandinaviske landene er verdens lykkeligste fordi de har en sunn og god økonomi. Bare økonomien fungerer ordner alle andre ting seg også, tror han. Men han er redd Trump blir gjenvalgt og at økonomien ikke vil bli bedre.

– Som iraner er jeg bekymret for at president Trump gjenvelges. Om han fortsetter som president fortsetter han også med truslene mot oss, sier Farahan.

Reformistene er for at Iran skal handle med Vesten og komme seg ut av isolasjonen. De håpet at atomavtalen landet undertegnet med USA, flere EU-land og FN ville gi dem bedre økonomi og flere jobber. Men de ble sørgelig skuffet.

Da Donald Trump ensidig trakk USA fra avtalen som president Barack Obama og hans team hadde vært med på å forhandle frem, fikk det store konsekvenser for den vanlige iraner og alle som har drevet handel med landet. De som kjøper olje, persiske tepper og store kvanta nøtter fra Iran risikerer straff eller store bøter av USA.

Kan ikke stole på USA

De konservative i Iran har alltid vært skeptiske til atomavtalen og tettere kontakt med USA og Vesten. Nå kan det vise seg at de fikk rett da de sa at man ikke kan stole på USA og Vesten.

På et valgkamp arrangement vest i Teheran treffer vi Zohre Elahian som står på listen som heter Koalisjonen for Revolusjonsstyrken. Her møtes Irans konservative.

Parlamentarikeren Zohre Elahian håper på gjenvalg. Legen står på listen som kaller seg Koalisjonen for Revolusjonsstyrken. Hun ber folk innstendig om å gå og stemme på fredag. Foto: Gökçe Sungur / NRK

– Det viktigste er at folk går og stemmer. Folk må stemme for å ta hånd om sin egen skjebne, sier parlamentariker som håper på gjenvalg.

Valgkampen er blitt overskygget av at Vokterrådet besluttet å stryke over 7.000 stort sett moderate og reformvennlige kandidater. Det mektige rådet strøk flere kandidater enn de godkjente, og blant de diskvalifiserte er det et stort antall sittende parlamentsmedlemmer.

Er det da rart at mange sier de ikke gidder å stemme?

– Vokterrådet gjør bare jobben sin og passer på at ingen som har forbrutt seg mot loven kommer inn i Parlamentet, sier Zohre Elahian til NRK.

Hun har som alle kvinnene her svart chador, det heldekkende svarte teltet, som ordet chador betyr. Lokalet er litt over halvfullt og stemningen er måteholden.

Mens reformistene begynte sitt valgmøte med dans og musikk, begynner de konservative sitt møte med en bønn og lovprising av Allah.

DE REVOLUSJONÆRE: På valgmøte hos listen som kaller seg Koalisjonen til Revolusjonsstyrken. Alle kvinner i den heldekkende chadoren sitter på sin side av sale, mennene på sin side. Dette er de mest konservative velgerne i Iran. Politikerne samler seg rundt lister, ikke partier som vi er vant til. Foto: Sidsel Wold / NRK

Svekket president

President Hassan Rouhani har vunnet to valg på løftene han gav etter at atomavtalen var i havn. Økonomien skulle bli bedre og hundretusenvis skulle få jobber. Internasjonale firmaer skulle komme til Iran med nye jobber, teknologi og varer. Men folk sitter skuffet tilbake.

Da generalmajor Qasem Soleimani i Revolusjonsgarden ble drept med en drone på Trumps ordre strømmet iranere ut i gatene for å vise sin respekt for Soleimani. Det vant presteregimet på.

Men da revolusjonsgarden skjøt ned det ukrainske passasjerflyet og drepte 176 uskyldige mennesker, de fleste iranere, forsøkte landets ledere å skjule den fatale feilen. I tre dager sa myndigheten at det var teknisk feil som forårsaket styrten.

SOLEIMANI FØLGER MED: Overalt i Teheran ser vi plakater av Qasem Soleimani, generalen fra Revolusjonsgarden som ble drept Med en drone på ordre fra Donald Trump. Denne plakaten viser at han har hele folket bak seg. Kandidatene bruker portretter av ham på sine valgmøter. Foto: Sidsel Wold / NRK

Da det ble kjent at Iran selv hadde skutt ned flyet, forsvant den nye støtten regimet hadde opparbeidet seg. Hvor sterkt Irans regimet står vil valget på fredag vise.

Men det kan se dystert ut for president Hassan Rouhanis støtte i det neste parlamentet når Vokterrådet har strøket så mange av de moderates kandidater. Rouhani kan miste det lille flertallet han har hatt i parlamentet.