Iran: Utenlandsk oljetanker stoppet

Søndag forsvant et Panama-registrert tankskip fra radaren like utenfor Larakøya i Hormuzstredet, der Persiabukta er på sitt smaleste. I dag bekrefter iranske myndigheter at de arresterte et skip søndag og mistenker det for å ha smuglet 1 million liter olje, ifølge iransk TV.

12 personer

Det var 12 personer om bord på «MT Riah» som forsvant på søndag, men iranske myndigheter har foreløpig ikke bekreftet at det er dette skipet de nå har tatt i arrest. Men de bekrefter at det er snakk om et skip med 12 person om bord.

Riah skal ha vært på vei mot iransk farvann da kontakten med omverdenen ble brudd nær øya Qeshm, der Revolusjonsgarden har en base.

Nå ber flere iranerne om å fortelle hvilket skip de har arrestert.

– Vi oppfordrer iranske myndigheter til å frigi mer informasjon om skipet, og vi fortsetter å overvåke situasjonen. Vi oppfordrer samtidig iranerne til å minske spenningen i området, heter det i en uttalelse fra britiske myndigheter.

Økt spenning

De siste ukene og månedene har spenningen økt i området og iranske myndigheter har flere ganger stoppet utenlandske skip som har fraktet olje gjennom Hormuzstredet.

USA har tatt til orde for en internasjonal koalisjon for å sikre oljetransporten ut av Persiabukta, og Norge har blitt forespurt om å delta.

Spenningen mellom USA og Iran har økt kraftig etter at USA i fjor trakk seg fra atomavtalen fra 2015. USA har siden gjeninnført svært strenge sanksjoner mot Iran, inkludert mot landets oljeeksport.

Iran har begynt å anrike mer uran enn det atomavtalen fastsatte, men sier at dette kan reverseres dersom de andre landene i atomavtalen bidrar til at USAs sanksjoner blir omgått.

Iranske myndigheter hevder også at de er klare til å starte forhandlinger med USA, hvis de fjerner sanksjonene og returnerer til atomavtalen. USA og Donald Trump har svart med å innføre nye straffetiltak.