Iran: Foreslår amputasjon for å avskrekke demonstranter

Organisasjonen «Jame'e Moddaresin-e Howzeh Elmiye ye Qom» vil gi demonstranter en «lærepenge» for å avskrekke dem og har sendt ut en uttalelse som nå blir sitert av flere iranske medier.

I uttalelsen ber de regimet fortsette med henrettelser, men krever nå at de tar i bruk amputasjon for å avskrekke folk fra å støtte og delta i protestene i Iran.

I uttalelsen sier de at alle som deltar i protestene er «moharebeh», som betyr «en som fører krig mot Gud».

Organisasjonen mener at alle som pisker opp til frykt i samfunnet, angivelig ved å delta i protester mot regjeringen, er «krigerske» og må straffes.

I henhold til Irans sharialov kan moharebeh straffes med død, amputasjon, korsfestelse og eksil, mener organisasjonen.

– Alle er skyldige

8. desember henrettet regimet Mohsen Shekari (23), som var dømt til døden for å ha skadd et medlem av sikkerhetsstyrkene med machete og for å ha sperret en gate i Teheran.

Henrettelsen har vakt sterke reaksjoner, og EU har forsøkt å legge press på Iran ved å vedta en rekke sanksjoner mot landet.

Ayatollah Mohsen Araki, en av imamene i organisasjonen og medlem av ekspertrådet, sier at alle som deltar i protestene, enten de angriper sikkerhetsvakter eller ikke, bør anses som «skyldige», ifølge Iran International.

Mohareb brukes ofte for å referere til individer som er anklaget for å delta i aktiviteter som kan være i strid med islams lære, for eksempel terrorisme eller opprør. I noen tilfeller kan begrepet også brukes for å beskrive de som anses å være fiender av staten eller som søker å styrte regjeringen.

Mener eksil er for mild straff

I uttalelsen står det avkutting av fingrene på den ene hånden og tærne på den motsatte foten «kan være en effektiv og avskrekkende straff hvis en person har spredt frykt i samfunnet», uten å involvere media og uten å oppfordre andre til å følge etter.

De argumenterte for at landsforvisnings-alternativet er for mildt til å forhindre kriminalitet.

De skriver også at en demonstrants forbrytelse straffes med døden hvis de begår den med et mål om å «forårsake frykt og spre usikkerhet i samfunnet», når de også vet at disse handlingene blir publisert i media innenlands og utenlands.

Referansen til media er en påminnelse om regimets ekstreme følsomhet for mediedekningen av regimets undertrykkende handlinger, spesielt dekningen hos TV-kanaler i utlandet som sender innholdet på persisk, skriver Iran International.

Demonstrasjoner og henrettelser

Iran har vært rystet av landsomfattende demonstrasjoner siden 16. september, etter at 22 år gamle Mahsa Amini døde i moralpolitiets varetekt.

De omfattende aksjonene mot regimet blir omtalt som den største utfordringen mot landets styresett siden den islamske revolusjonen i 1979.

Ifølge den Oslo-baserte organisasjonen Iran Human Rights har minst 488 mennesker blitt drept i demonstrasjonene. Over 18.200 skal være pågrepet.

Ifølge Amnesty International ble minst 250 mennesker henrettet bare i første halvdel av 2022, stort sett for narkotikalovbrudd.