Iran: Feiljustert radar årsaken til flystyrt

Alle de 176 som var om bord døde i styrten. Flyet var på vei fra Teheran i Iran til Kiev i Ukraina da det ble skutt ned få timer etter at Iran hadde angrepet amerikanske mål i Irak.

Benektet først

Iran har innrømmet at det iranske forsvaret skjøt ned det ukrainske passasjerflyet med et luftvernsmissil etter først å ha benektet at det ble skutt ned. Myndighetene sa etter hvert at det skyldtes en menneskelig feil og har beklaget det som skjedde.

Soldaten som bemannet luftvernsystemet, trodde flyet var en krysserrakett, ifølge iranske myndigheter.

Iranske myndigheter sier nå at feilen skyldtes at noen hadde feiljustert en radar. Det opplyser iranske luftfartsmyndigheter (CAO) i en ny uttalelse.

Flere feil

Radarfeilen var det første leddet i en kjede av hendelser som førte til at flyet ble skutt ned. CAO sier at til tross for at radaren var feiljustert, kunne operatøren ha sett at målet var et passasjerfly, men det ble i stedet feilidentifisert.

Det første missilet ble avfyrt av en operatør som handlet uten å ha fått bekreftelse fra koordinasjonssentralen. Det andre missilet ble avfyrt 30 sekunder senere etter å ha fulgt banen til målet.

De fleste passasjeren som var om bord var fra Iran og Canada. 17 personer bosatt i Sverige omkom i flystyrten. 15 av passasjerene var barn.

Nedskytingen førte til en rekke kraftige reaksjoner både nasjonalt og internasjonalt. Ukraina har krevd både en unnskyldning og erstatning fra Iran.