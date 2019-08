Iran: – Norge må stå opp mot USA

Den iranske utenriksministeren Mohammad Javad Zarif er i Norge for å møte statsminister Erna Solberg, utenriksminister Ine Eriksen Søreide, næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og medlemmer av Stortingets utenriks- og forsvarskomité.

Ikke alle er like begeistret for besøket. Iran blir kritisert for, blant mye annet, brudd på menneskerettighetene og destabiliserende arbeid i andre land.

SYNES IKKE GODT OM ZARIF: Demonstrantene som hadde møtt opp utenfor Stortinget mener den iranske utenriksministeren har blod på hendene. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Utenfor Stortinget sto en gruppe demonstrerende eksiliranere og andre. De var misfornøyd med at Norge tok imot den høytstående tjenestepersonen fra Iran. De kastet egg og tomater på bygningen og folk. Minst sju personer ble anholdt av politiet.

TATT GODT IMOT: Leder Anniken Huitfeldt og nestlederne Michael Tetzschner og Christian Tybring-Gjedde i Stortingets utenriks- og forsvarskomité møter utenriksminister Javad Zarif. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Budskap til Norge

Den iranske utenriksministeren er på en rundreise i vestlige land. De siste dagene har han vært i Finland og Sverige. Han skal videre til blant annet Frankrike der han skal møte president Emmanuel Macron.

GIKK I DYBDEN: Under en lang samtale arrangert av NUPI, drøftet Javad Zarif det iranske synet. Han sier at valget Norge må ta, ikke er mellom USA og Iran, men mellom internasjonal lov og fraværet av lov. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Budskapet er hele tiden at Europe må holde på den såkalte Iran-avtalen, til tross for at USA ikke vil at avtalen respekteres.

– Resten av verden vil at denne avtalen skal stå, sa Zarif et seminar i Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Han la til at Iran er villig til å arbeide videre med et franskt forslag som skal redde avtalen.

– USA ber Norge om å bryte internasjonal lov og truer med straff dersom dere ikke gjør det, la Zarif til.

Bøllen i skolegården

Han sammenligner USA med en bølle i skolegården.

– Dere vet hvordan bøllene er. Det begynner først med noe lite, og så blir det mer og mer alvorlig.

FORKASTET AVTALEN: Den amerikanske presidenten mener Iran-avtalen er dårlig fordi den ikke forhindrer Iran å gjøre mye som blir oppfattet som negativt. USA har derfor trukket seg fra avtalen. Foto: JONATHAN ERNST / REUTERS

USA er i konflikt med Iran, og har ensidig forlatt atomavtalen. Det har økt spenningsnivået mellom de to. En amerikansk drone ble også skutt ned av iranerne, og flere sivile skip har blitt angrepet i området.

– Jeg kan love dere at dersom dere gir etter for bøllen denne gangen, når det gjelder Iran, så vil dagen komme da kravet er at dere slutter å handle med Kina. Det vil skje, sa Zarif.

RUSTER OPP: Ledelsen i Iran viste i dag fram en ny rakett. Landet har i det siste delvis brutt vilkårene i Iran-avtalen, men sier at de er villige til å opprettholde den, dersom de andre partnere holder på den etter at USA gikk ut. Foto: HO / AFP

Lovbruddet

Iran mener Norge vil bryte internasjonal lov dersom vi slutter å handle med landet.

Bakgrunnen er at den såkalte Iran-avtalen er noe som FN har godkjent. I henhold til denne avtalen er det lov å gjøre forretninger med Iran.

USA er ikke lenger med på avtalen, og amerikanere kan ikke loven i hånd handle med Iran. USA vil at partnerland som Norge følger i de amerikanske fotsporene selv om den FN-sanksjonerte avtalen fortsatt består.

NEKTER FOR ANSVAR: En oljetanker er angrepet utenfor kysten av Iran. Granskingsrapporten konkluderer med at en statlig aktør må ha stått bak. Iran hevder landet ikke var involvert. Foto: AP

Norske soldater

USA vil også at Norge sender skip og militært personell til Persiabukta. Målet er å opprette en internasjonal styrke som skal sikre skipsfarten. Norge henger på gjerdet i dette spørsmålet.

– Vi trenger mer informasjon om planene for å danne et godt beslutningsgrunnlag, har vært svaret fra Utenriksdepartementet.

Den planlagte operasjonen er ikke forankret i et FN-vedtak, og kan derfor være et brudd på folkeretten. Det er fordi skipene nødvendigvis må seile innenfor territorialfarvannene til Iran og Oman når de skal passere Hormuzstredet.

ER DER NÅ: Amerikanske soldater på et skip i Persiabukta. Normale seilinger av militære skip i området er ikke brudd på folkeretten. Det er når det skjer som ledd i en operasjon som ikke er godkjent av FN, at det kan stilles spørsmål om lovligheten. Foto: AFP

Advarer om konsekvenser

– Dere kan ikke forvente at vi vil sitte stille når noen kommer til våre grenser for å true oss, sa Zarif om den mulige styrken.

Han mener en slik styrke ikke vil bidra positivt, dersom målet er å bedre sikkerheten.

– Historisk erfaring tilsier at militært nærvær gjør Persiabukta mindre trygg og fører til økt spenning, sa Zarif, som avviste at det var Iran som sto bak angrepene på sivile skip.

Det er disse angrepene som har utløst planene om en slik sikringsstyrke.

– Jeg kan forsikre dere om at det er USA som er kilden til usikkerhet i Persiabukta, ikke motsatt, sa den iranske utenriksministeren.