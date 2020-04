Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det er Irans offisielle sjef for pilegrimsreiser og hellige steder Ali Reza Rashidian som har sagt dette til det halvoffisielle iranske nyhetsbyrået Fars – gjengitt i nettavisen ABNA.

Rashidian sier at pilegrimene først skal testes for koronasmitte. Tester de negativt får de et helsesertifikat. Så får de lov til å reise.

Fabrizio Carboni advarer, Han er regiondirektør for Røde Kors i Midtøsten. Foto: MOHAMMED HUWAIS

Dette skjer selv om besøk av mange mennesker til religiøse helligdommer og massemøter har vist seg å utgjøre stor smittefare.

Røde Kors har gått ut med en tydelig advarsel:

– Covid-19 pandemien truer oss med et globalt, sosialt og økonomisk jordskjelv. Det vil bli følt ekstra sterkt i Midtøstens konfliktsoner, sier direktør for Røde Kors i regionen Fabrizio Carboni

En annerledes Ramadan

Islams helligste måned Ramadan innledes natt til fredag norsk tid. Det er en periode både for refleksjon og sosial omgang. Muslimer faster fra soloppgang til solnedgang. Deretter møtes familie og venner til et kveldsmåltid. Når fastemåneden er over feires høytiden Eid al-Fitr.

I år må mye av dette begrenses av at man må opprettholde avstand til hverandre.

«Hold dere hjemme» – er oppfordringen på enorme veggplakater i Dubai i De forente arabiske emirater. Foran plakatene kjører en motorsyklist med leveranser av mat. Foto: Jon Gambrell / Jon Gambrell

Fellesbønn er forbudt i mange moskeer i hele regionen. Flere land, blant dem Saudi-Arabia, har bestemt at bønnene under Ramadan og Eid skal skje hjemme.

Forbudet mot fellesbønn i de to store moskeene i Mekka i Saudi-Arabia ble forlenget mandag.

– Mitt hjerte blør, sier Ali Mulla til AFP. Han er «muezzin», tjenestemannen som roper inn til bønn i den store Al-Haram-moskeen i Mekka. Han er vant til å se uendelige folkemasser under Ramadan, Nå sier han at han pines ved tanken på at et ikke skal skje i år.

Troende samlet i Mekka for et år siden. I år blir det ikke slike folkemasser på grunn av smittefare.

– Bør ikke fjerne restriksjoner ennå

Noen land i Europa har lettet på restriksjonene mot koronasmitte, men Verdensbanken advarer mot å gjøre det allerede nå i Midtøsten og Afrika.

– Jeg er bekymret for at lettelser i restriksjonene vil gjøre mer skade enn nytte, sier Rabah Arezki, sjeføkonom i Verdensbanken med ansvar for Midtøsten og Nord-Afrika til nyhetsbyrået AP.

Sosial avstand praktiseres også i Saudi-Arabia – her står folk i kø foran et supermarked i hovedstaden Riyadh. Foto: FAYEZ NURELDINE

Han sier at mange land i disse regionene har testet få mennesker for viruset og at det er mangelfullt med data som blir offentliggjort om utbredelsen av smitten.

Ifølge Arezki kan lettelser i restriksjonene øke smittespredningen igjen og raskt overvelde helsevesenet som i flere av disse landene har begrenset med sengeplasser og respiratorer.

Samtidig erkjenner Verdensbanken at det er en balansegang, for restriksjonene i folks bevegelsesfrihet kan føre til protester og opptøyer – etter hvert også til store økonomiske tap.

Tomt for mennesker foran Imam Ali Ibn Abi Talib moskeen i Najaf i Irak. Foto: HAIDAR HAMDANI

Men uansett, Iran planlegger å tillate noen pilegrimsreiser, ikke til Mekka, men til nabolandene Irak og Syria.

Lokale ledere i Irak har gått ut og advart mot dette og sagt at de ikke ønsker iranske pilegrimer ved hellige steder i sine områder. Men i Syria er Irans innflytelse stor. Det kan derfor tenkes at iranske pilegrimene får lov til å besøke de hellige steder der.