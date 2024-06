Iran velger president: Reformist leder opptellingen

Fredag morgen åpnet valglokalene i Iran.

Landets 61,5 millioner stemmeberettigede har fram til midnatt kunnet stemme på hvem de ønsker skal overta presidentmakten de neste fire årene – den nest mektigste etter statsoverhode ayatollah Ali Khamenei.

Valget avholdes for å erstatte president Ebrahim Raisi, som omkom i en helikopterstyrt 19. mai.

Av 80 kandidater som ønsket å stille som presidentkandidater, ble seks godkjent av Vokterrådet.

To kandidater trakk seg torsdag. Dermed står kampen mellom fire menn, hvor bare en av dem omtales som reformvennlig.

UTFORDREREN: Masoud Pezeshkian er veteran fra Iran-Irak-krigen og tilhører landets aserbajdsjanske minoritet. Foto: Majid Asgaripour / Reuters

Jevnt i sluttspurten

Det er doktor Masoud Pezeshkian, som de siste ukene har gjort et byks på målingene. Nå viser den foreløpige opptelltellingen at han leder med over 8,3 millioner stemmer, ifølge tall fra innenriksdepartementet, skriver nyhetsbyrået AFP.

Hjertekirurgen Pezeshkian åpner for avspenning med Vesten, økonomiske reformer, og vil lette på de strenge hijab-lovene.

DEN ETABLERTE: Mohammad Baqer Ghalibaf har stilt gjentatte ganger til presidentembetet uten å lykkes. I dag er han ordstyrer i Irans nasjonalforsamling. Foto: Majid Asgaripour / Reuters

Den ultrakonservative Saeed Jalili ligger som nummer to med 7,1 millioner stemmer.

På tredjeplass ligger en velkjent politisk figur, Mohammad Baqer Ghalibaf. Han er tidligere Teheran-ordførere og eks-kommandør for Den islamske revolusjonsgarden.

Han huskes blant annet fra sin tid som landets politisjef under studentopprørene i 2003, da han angivelig ga ordre om å skyte med skarpt, skriver New York Times.

I valgkampen har han lovet å effektivisere det offentlige byråkratiet og kritisert Irans politiske ledelse for hvordan de har håndtert oljesanksjonene fra Vesten.

Reuters Said Jalili Saeed Jalili beskrives som ultrakonservativ. Han har fått tilnavnet "Den levende martyren" etter å ha mistet et bein i Iran-Irak-krigen. Han regnes for å være kandidaten som står nærmest Ayatollah Khamenei, og omtales som hardliner i både innenriks og utenriksspørsmål. Han har blitt målt til 21,5 prosent den siste uken. AP Mostafa Pourmohammadi Den eneste geistlige i valgkampen. Han satt som innenriksminister fra 2005 til 2008. Han anklages for å ha hatt en sentral rolle i i henrettelsen av hundrevis av politiske fanger i Evin-fengselet i Teheran i 1988. Han har selv profilert seg som den eneste kandidaten som kan hamle opp med Donald Trump. Pourmohammadi har fått mindre enn 5 prosent på de siste meningsmålingene. AFP Amirhossein Ghazizadeh Hashemi Trakk seg. AFP Alireza Zakani Trakk seg.

Hvor mektig er presidenten?

Dersom ingen av kandidatene får over 50 prosent oppslutning i første valgrunde, møtes de to mest populære kandidatene til en ny valgrunde 5. juli.

Med den reformvennlige Pezeshkian som foreløpig leder opptellingen, er det flere som spør om han vil klare å endre Iran om han får presidentmakt.

Mahmood Amiry-Moghaddam leder nettstedet Iran Human Rights. Foto: Javad Parsa / NTB

Nei, mener den iransk-norske menneskerettighetsaktivisten Mahmood Amiry-Moghaddam.

– Ingen viktige avgjørelser tas av presidenten eller nasjonalforsamlingen, sier han.

– Den eneste funksjonen til presidentvalget i Iran er å gi regimet legitimitet. Det viktigste for regimet er at folk går ut og stemmer. Det vil de bruke for alt det er verdt.

Mohammad M. Izadi er Midtøsten-forsker ved Universitetet i Oslo. Foto: UiO

Midtøsten-forsker ved UiO Mohammad M. Izadi er uenig.

Han medgir landet øverste leder Khamenei alltids har vetorett, men iranske presidenter kan likevel sette preg

– Hvis man ser på hvem som har blitt valgt til presidenter opp gjennom historien og hvordan de periodene har vært, så har de vært høyst forskjellig, sier Izadi.

– Noen har vendt landet vestover, noen har vendt landet bort fra Vesten, noen har slakket på sosiale lover, noen har styrt med hard hånd.

MEKTIG: Irans øverste leder Ayatollah Khamenei har stor makt i Iran. Her ankommer han stemmelokalet i Teheran fredag. Foto: Vahid Salemi / AP

Venter lav deltakelse

En analyse i Foreign Policy beskriver et politisk system i Iran som domineres av konservative «hardlinere», med den iranske Revolusjonsgarden som en sterk maktfaktor.

Om Pezeshkian klarer å navigere dette landskapet er uvisst.

– Hans kandidatur kan i siste instans vise seg å gjøre mer for valgoppslutningen enn å føre til reelle politiske endringer, skriver det amerikanske nyhetsnettstedet.

En iransk mann fyller ut stemmeseddelen i et valglokale Teheran. Foto: Vahid Salemi / AP

Innenriksdepartementet skal etter planen offentliggjøre valgdeltakelsen ved midnatt, men forventningene er lave.

Trenden er nedadgående ved de siste to valgene: 48 prosent ved presidentvalget i 2021 og 41 prosent ved parlamentsvalget tidligere i år.

På kollisjonskurs

Pezeshkian skiller seg fra de andre kandidatene blant annet i synet på hijab. I dag er hodeplagget påbudt for kvinner etter iransk straffelov.

Lovbrudd kan medføre bot eller fengselsstraff.

– De andre kandidatene sier at dette er iransk lov, islamsk lov og iransk sedvane, sier Midtøsten-forsker Izadi.

– Pezeshkian sier at han ikke kan finne i Koranen at hijab er pålagt. Dermed kan ikke kvinner tvinges til å bruke det.

HIJAB-VALG: Presidentkandidatene har forskjellig syn på kvinners klesdrakt. Disse tre kvinnene fikk velge mellom dem fredag. Foto: Majid Asgaripour / Reuters

Saken er politisk brennhet. Tusenvis tok til gatene i flere byer i Iran da 22 år gamle Mahsa Amini døde i moralpolitiets varetekt i 2022.

Myndighetene svarte med å henrette flere av aktivistene.

Izadi peker også på forskjeller mellom Pezeskhian og Khamenei i synet på økonomi og utenrikspolitikk.

– Der er de på kollisjonskurs. Hvis Pezeskhian blir president, får han det vanskelig.