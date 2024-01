Iran og Russland reagerer på alliert angrep på Jemen

Iran, som støtter Jemen, fordømmer angrepet på det sterkeste og sier at det er et angrep på Jemens suverenitet og territorielle integritet. Iran mener angrepet truer stabiliteten i regionen.

Også Russland reagerer. De ber nå om et hastemøte i FNs sikkerhetsråd for å diskutere USA og Storbritannias angrep på Jemen.

Stort angrep

USA og Storbritannia bekrefter at de har utført et større angrep mot Houthi-opprørere i Jemen. Målet er å stanse angrepene mot skipstrafikken i Rødehavet. Jemen angriper skip som skal til Israel som en reaksjon på Israels krigføring mot Hamas. Slik sett, er nattens allierte angrep på Jemen en utvidelse av krigen i Gaza.

Amerikanerne og britene gikk til angrep på Jemen med fly, skip og ubåt. Vitner sier de har hørt flere eksplosjoner i Jemens hovedstad Sana. De første meldingene om angrep kom like etter midnatt norsk tid natt til fredag.

Frykt for eskalering

Frykten er at krigen mellom Israel og Hamas skal eskalere, noe amerikanerne har sagt de vil unngå. Saudi-Arabia sier i en uttalelse fredag at de ber partene begrense seg.

Samtidig anklager USA Iran for å støtte Jemen med våpen som blir brukt for å angripe skip i Rødehavet. Iran sier nattens angrep truer sikkerheten og stabiliteten i regionen. Iran støtter både Hamas og den libanesiske Hizbollah-militsen, som i sin tur støtter Hamas.

Samtidig er spenningen mellom Israel og Hizbollah på kokepunktet med daglige trefninger mellom partene på grensen mellom Israel og Libanon, som en direkte følge av krigen i Gaza.

Bilde tatt på brua til det britiske marinefartøyet HMS Diamond, som er i Rødehavet, tidligere denne uka. Foto: Det britiske forsvarsdepartementet via AP / NTB

Et direkte svar

– Disse angrepene er et direkte svar på de enorme houthi-angrepene mot internasjonal skipsfart i Rødehavet, sier Biden.

Han sier han ikke vil nøle med å sette inn flere tiltak for å beskytte menneskeliv og sikre fri handel. Ifølge Biden bidro Australia, Nederland, Canada og Bahrain med støtte.

Houthi-militsen har siden 3. desember gått til angrep på sivile og militære skip i Rødehavet, i solidaritet med palestinere. Militsen får støtte fra Iran, som også støtter Hamas og Hizbollah i Libanon.

Militsen har vært klare på at alle skip, uavhengig av nasjonalitet, på vei til eller med bånd til Israel er mål.

Sunak sier på sin side at Storbritannia alltid vil kjempe for retten til å seile i økonomiske soner og på det frie hav.

USAs forsvarsminister Lloyd Austin, som er innlagt på sykehus, kom også med opplysninger om angrepet. Han sier i en uttalelse at det var rettet mot mål knyttet til houthienes ubemannede luftfartøy, raketter, kystradar og overvåkingsutstyr.

Mener houthiene er rammet

I en britisk uttalelse heter det at resultatene av angrepene skal gjennomgås. Men det er indikasjoner på at houthienes evne til å true skipstrafikken «er rammet», ifølge britene.

Statsminister Rishi Sunak kaller angrepet nødvendig.

– Til tross for gjentatte advarsler fra det internasjonale samfunnet har houthiene fortsatt med angrepene i Rødehavet. Vi har derfor tatt begrensede, nødvendige og proporsjonale grep i selvforsvar, sammen med USA, for å svekke houthienes militærkapasitet og verne global skipsfart, uttaler Sunak.

Flere byer angrepet

En talsmann for Houthi-opprørerne bekrefter at de er under angrep og sier at det i tillegg til hovedstaden har vært gjennomført angrep mot byene Hodeidah, Saada og Dhamar.

Houthi-talsmann Abdul Qader al-Mortada kaller det amerikansk-sionistisk-britisk aggresjon mot Jemen.

De Irans-støttede Houthi-opprørerne har selv i flere uker angrepet skipstrafikk i Rødehavet.

Angrepet fra USA og Storbritannia skjer et døgn etter at FNs sikkerhetsråd kom med krav om at angrepene på skip i Rødehavet måtte stoppe.