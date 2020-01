Iran innrømmer nedskyting

I en offentlig uttalelse innrømmer Irans militære at de skjøt ned det ukrainske flyet onsdag, uten at det var meningen, og at det skyldtes menneskelig svikt.

Iraks utenriksminister Javad Zarif beklager på Twitter at landet kom i skade for å skyte ned det ukrainske flyet, men han sier også at det var USAs handlinger som førte til den katastrofale feilen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Innrømmelsen fra det iranske militæret kom på iransk statlig fjernsyn lørdag morgen.

Landet har i flere dager nektet for at de hadde skyld i flystyrten, men bekrefter nå beskyldningene fra blant andre Canada og USA, som tidlig sa at de hadde opplysninger som tydet på at flyet ble skutt ned.

Også Storbritannia og Ukraina har sagt at flyet mest sannsynlig ble skutt ned. Dette bygget de på satelittdata og elektronisk etterretning blant annet.

VOLDSOMT SAMMENSTØT: Vrakdelene fra det styrtede flyet fra Ukraine Air ligger spredt utover i Teheran-forstaden. Foto: SOCIAL MEDIA / Reuters/NTB Scanpix

Alle de 176 om bord mistet livet da det ukrainske Boeing 737-800-flyet fra Ukraine Air International gikk i bakken kort tid etter avgang.

Skutt ned kort tid etter angrep

Flystyrten kom få timer etter at Iran hadde sendt en tjuetall missiler mot to amerikanske baser i Irak, den ene Ain al-Asad-basen nordvest for hovedstaden Beirut, og den andre nord i landet, i Erbil.

Iran hadde gitt varsel om angrepene, og det er ikke meldt om personskader.

De 70 norske soldatene som til vanlig er forlagt i basen, hadde kommet seg unna, og er i god behold, fortalte det norske forsvaret.

Passasjerflyet som styrtet var på vei til den ukrainske hovedstaden Kiev. Det var blant andre 17 personer med svensk tilknytning om bord. Forøvrig var passasjene hjemmehørende i en rekke land, men flest fra Ukraina og Canada.