Iran hadde nytt møte med Norge om Gharahkhani

Iran omtaler det som «uakseptable uttalelser» om den islamske republikken.

Dette er den andre innkallingen av den norske ambassadøren den siste halvannen måneden.

– Jeg kommer til å fortsette å stå opp for demokrati, frihet og menneskerettigheter. De menneskene som er i Iran drømmer om litt av den friheten vi har i mitt land, Norge. Det de blir møtt med er kuler og vold. Jeg kommer til å fortsette å gi dem en stemme, sier Gharahkhani til NRK.

Mandag kveld la han ut en ny protest på sin Facebook-side med det samme budskapet.

Iran reagerte på intervju

Ifølge det iranske nyhetsbyrået Fars var temaet på møtet uttalelser fra Gharakhani i et intervju med ett av opposisjonsmediene. Her skal stortingspresidenten ha støttet demonstrasjonene i landet.

I intervjuet sier Gharahkhani:

– Jeg ønsker å snakke med herr Khamenei (Irans øverste leder ayatolla Ali Khamenei). Landets viktigste ressurs er folket. En leder må ikke undertrykke. Må ikke drepe sitt eget folk. Må ikke slå eget folk med batong. En god muslim dreper ikke landets unge. En god muslim slår ikke søstera si, sin bror, sin egen mor og far. I 44 år hadde dere makt, nå må ta det slutt.

Iran skal overfor Norges ambassadør ha fordømt disse uttalelsene.

Det er uvanlig at en stortingspresident ber om regimeskifte i et land Norge har diplomatiske forbindelser med.

– Har du koordinert uttalelsene dine om at regimet bør gå av med UD?

– Jeg står opp for menneskerettigheter og demokrati. Og det jeg sa i mitt intervju er at en god leder dreper ikke sitt eget folk. En god leder slår ikke sin søster og bror. Og at Iran bør bygge på frihet og demokrati. Det er det unge mennesker i gatene nå kjemper for, svarer Gharahkhani til NRK.

– Hva sier partifellene dine i Arbeiderpartiet om at du så aktivt støtter opprøret i Iran og ber regimet gå av?

– Det jeg står opp for er demokrati, frihet og menneskerettigheter. Og heldigvis er det verdier som forener oss her i Norge uavhengig av hva slags politisk farge vi har.

DEMONSTRERTE I OSLO: Eksil-iranere under en menneskelig kjede på vei opp Karl Johan mot Utenriksdepartementets (UD) til støtte for det iranske folk 29. oktober. Foto: Javad Parsa / NTB

UD bekrefter møte

Utenriksdepartementet skriver til NRK at ambassadøren ble kalt inn på fredag.

«Vi kan bekrefte at ambassadør Sigvald Hauge ble innkalt til et møte i iransk UD fredag 4. november, hvor man fra iransk side ønsket å ta opp nylige uttalelser fra stortingspresidenten i Norge og et norsk innlegg på et uformelt møte i Sikkerhetsrådet i FN 2. november.»

«Ambassadør Hauge gjorde rede for den norske regjeringens offisielle syn på Mahsa Amini-saken,» skriver pressevakt Mathias Rongved i UD.

Stortingspresidenten Masud Gharahkhani har tidligere sendt denne hilsenen på persisk til folket i Iran. Det gjorde han i forbindelse med protester etter at 22 år gamle Mahsa Amini døde. Du trenger javascript for å se video. Stortingspresidenten Masud Gharahkhani har tidligere sendt denne hilsenen på persisk til folket i Iran. Det gjorde han i forbindelse med protester etter at 22 år gamle Mahsa Amini døde.

Møte nummer to

Norges ambassadør Sigvald Hauge ble også kalt inn i september på grunn av det de omtalte som innblanding i interne forhold.

Da hadde stortingspresident Masud Gharahkhani, som selv er fra Iran, reagert sterkt på nyheten om at 22 år gamle Mahsa Amini døde i politiets varetekt.

Dødsfallet har ført til store demonstrasjoner i Iran. I det uformelle møtet i sikkerhetsrådet i FN i forrige uke ga Noreg full støtte til kravene fra demonstrantene om at det iranske regimet skal respektere menneskerettighetene.