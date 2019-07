Iran aukar opprikingsgrada på uran: – Vil kunne lage atomvåpen på under ein månad

Gjennom atomavtala frå 2015 har Iran forplikta seg til å ikkje lagre meir enn 300 kilo opprika uran. Tidlegare denne veka passerte Iran denne grensa, stadfesta Det internasjonale atomenergibyrået.

Iran hadde på førehand varsla at dei kom til bryte grensa i avtala. Det gjer dei etter at USA i fjor trekte seg frå avtala og innført harde sanksjonar mot Iran.

I avtala står det også at Iran ikkje skal rike opp uran til meir enn 3,67 prosent. Det er eit nivå som er eigna for sivile formål, men som er for lågt til å bruke i atomvåpen. No bryt iranarane også dette punktet i avtala.

Nærare ei atombombe

– Det går heilt til kjernen av atomavtala. Den handlar om å avgrense kapasiteten i atomanlegga for å forlenge tida det vil ta å lage kjernevåpen, seier fysikar og forskingsleiar Halvor Kippe ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

Med nivået opprika uran Iran har i dag, har forskarar rekna ut at det vil ta minimum eitt år å utvikle ei atombombe. Om Iran byggjer opp eit lager av høgopprika uran, kan dei klare å lage eit atomvåpen på nokre få veker, ifølgje Kippe.

Halvor Kippe er forskingsleiar ved Forsvarets forskningsinstitutt. Foto: Forsvarets forskningsinstitutt

– Dersom Iran startar med 150 kilo uran, rika opp til cirka 20 prosent, og brukar den kapasiteten dei har i dag, vil dei kunne produsere nok våpenuran til eitt våpen på under ein månad.

Kippe forklarar at opprikinga av uran er det vanskelegaste med å lage ei atombombe. Konsentrasjonen av den rette uranisotopen må opp frå det naturlege nivået på 0,7 til over 90 prosent, og det er dei første prosentane som er dei tyngste å rike opp.

Dersom iranarane bestemmer seg for å bygge eit atomvåpen, kan det gå raskt. Kippe seier at dersom dei har materialet, så veit dei også korleis dei skal bygge resten.

– Dei har hundrevis av ballistiske missil som er veleigna til å levere kjernevåpen. Vi veit også at dei har forska på dei teknikkane ein treng for å bygge våpen.

Iran held fast på at atomprogrammet deira berre har fredelege formål, og at opprika uran vert brukt til å produsere kjernekraft.

Talsmann for Irans atomenergibyrå, Behrouz Kamalvand, har tidlegare sagt at Iran har behov for uran som er opprika opp til 20 prosent. Han understrekar at dette er langt frå prosenten som trengst for å lage atomvåpen.

Iran kunngjorde søndag at dei kjem til å auke opprikngsgrada på uran. Behrouz Kamalvand (t.v.) sa at dei innan få timar kom til å overstige grensa i atomavtala. Foto: Ebrahim Noroozi / AP

Vil ha nye samtaler

Samtidig som Iran bryt fleire punkt i atomavtala har president Hassan Rouhani uttrykt ønske om å ta opp att forhandlingane.

Laurdag snakka Rouhani med Frankrikes president Emmanuel Macron på telefon. Macron seier at han ønskjer at samtalane vert tatt opp att innan 15. juli.

President Hassan Rouhani og Frankrikes president Emmanuel Macron snakka om å ta opp att forhandlingane om atomavtala. Foto: Ludovic Marin / AFP

Kravet frå Iran for å sette seg til forhandlingsbordet er at USA må oppheve sanksjonane mot landet. USA har tidlegare avvist eit liknande krav.

Mange investorar har trekt seg ut av Iran etter innføringa av nye sanksjonar, og landet får ikkje eksportert olje og andre produkt til utlandet. Det har svekt Irans inntekter, og råka økonomien og befolkninga hardt.

Den iranske regjeringa vil derfor ha hjelp frå dei europeiske landa som framleis er med i avtala, Tyskland, Frankrike og Storbritannia. Iran krev at dei hjelper landet med å omgå sanksjonane, slik at Iran framleis får selt oljen sin.

Det internasjonale atomenergibyrået seier at dei følgjer med på det som skjer i Iran. Etter førespurnad frå USA har dei kalla inn til hastemøte på onsdag.