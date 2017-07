Iraks statsminister erklærer siger over IS i Mosul

– Sjefen for dei militære styrkane [statsminister] Haider al-Abadi kom til den frigjorde byen Mosul og gratulerte dei tapre soldatane og det irakiske folk med den store sigeren, står det i ei fråsegn frå Statsministerens kontor.

Soldatane starta feiringa av at den åtte månader lange offensiven var over allereie i går, sjølv om IS framleis kontrollerte nokre kvadratmeter av gamlebyen, der kampane har gått ekstra hardt føre seg dei siste vekene.

Iraks nest største by har vore okkupert av IS sidan 2014 då leiar Abu Bakr al-Baghdadi erklærte det såkalla kalifatet frå Al-Nuri-moskeen i gamlebyen her.

Har kjempa i åtte månader

Det var i oktober i fjor irakiske regjeringsstyrkar med støtte frå fleire militsgrupper og den IS-leia koalisjonen mot IS starta ein offensiv for å gjenerobre byen, noko som skulle vise seg å bli svært vanskelegare enn dei hadde føresett.

For tre veker sidan starta den siste fasen av offensiven, og då den symbolske Al-Nuri-moskeen blei sprengd av det irakiske militæret for litt over to veker sidan erklærte statsminister Haider al-Abadi det som «slutten på IS' falske stat».

Les også: Fem ting du må vite om sprengingen av den berømte moskeen

Etter dette har IS likevel klart å ta tilbake nokre område, seinast i ein motoffensiv fredag. Men laurdag snudde kampen igjen i dei irakiske styrkane sin favør. Og soldatane har feira både i går og i dag, sjølv om IS held framleis stand på eit lite område i gamlebyen.

– Det hindrar oss ikkje frå å feire. Våre einingar har fullført oppdraget sitt, og dei feirar det, sa generalløytnant Qassim Nazar til Ap søndag morgon.

Nær halvparten av innbyggarane i Mosul har måtte flykte. Her går ei gruppe sivile forbi den utbomba Al-Nuri-moskeen i gamlebyen. Foto: Felipe Dana / AP

Mosul, ikkje minst gamlebyen, er sterkt prega av den lange offensiven. Satellittbilete som FN har publisert viser minst 500 øydelagde bygningar, men det kan vise seg å vere meir som ikkje er kome fordi byen er så tettbygd.

I tillegg er alle bruene over Tigris sprengde av koalisjonen for å hindre IS å få inn forsterkningar. FN anslår at å gjenoppbygge byen vil koste meir enn ein milliard dollar.

Har mista alt

Men dei verkelege kostnadene er dei menneskelege. Sidan januar har halvparten av alle drepne vore sivile. Hundrevis har blitt skotne av IS idet dei flykta, andre er omkomne i bombeangrep frå koalisjonen. Også dei irakiske styrkane har mist mange.

Samtidig med at nokre soldatar kjempar i gamlebyen laurdag blei andre soldatar gravlagde. Her i najaf sørger dei over ein soldat som deltok i slaget om Mosul. Foto: HAIDAR HAMDANI / AFP

Nær ein million har måtte flykte i løpet av offensiven, og mange har søkt ly i leirane rundt byen.

– Det er ingenting dei [IS] ikkje har teke frå oss, seier Mohammed Haji Ahmed til Reuters.

Kleshandlaren mista huset sitt, bilen sin, bedrifta si og 15 slektningar i løpet av IS sin okkupasjon av byen, der 20.000 framleis skal vere fanga, ifølge FN. Leger utan grenser melder om eit stort tal traumatiserte menneske.

Ein splitta by

I tillegg til den fysiske gjenoppbygginga er det mange spørsmål når det gjeld byens framtid. Den kurdiske regionale leiaren sa torsdag til Reuters at regjeringa i Baghdad ikkje har lukkast i å lage ein plan for kva som skal skje vidare, både politisk og tryggingsmessig.

Det er duka for nye maktkampar mellom kurdarane og Bhagdad etter at kurdarane annonserte ei folkeavstemming om sjølvstende seinare i år.

I tillegg er sunnimuslimane i området uroa for dei mange sjia-militsane som har vore med på å gjenerobre Mosul. Det har vore mange rapportar om vald utført av irakske styrker som kjempar mot IS, blant anna frå Amnesty.