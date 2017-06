Irakiske styrker hevder å ha erobret ikonisk Mosul-moske

Generalløytnant Abdul-Wahab al-Saadi i de irakiske spesialstyrkene sier landemerket og gatene rundt ble gjenerobret torsdag ettermiddag.

En generalløytnant sier på sin side at styrkene fortsatt er rundt 20 meter unna den historiske moskeen. En annen offiser har tidligere torsdag uttalt at styrkene har gjenerobret området rundt moskeen, men at de så langt ikke har gått inn i restene av bygget. Bakgrunnen skal være frykt for sprengladninger og andre feller lagt ut av IS.

Fra al-Nuri-moskeen proklamerte lederen for den ytterliggående islamistgruppa IS, Abu Bakr al-Baghdadi, sommeren 2014 opprettelsen av et islamsk kalifat i Irak og Syria. Nyheten om gjenerobringen av moskeen kommer på dagen tre år senere, skriver nyhetsbyrået DPA.

Ødelagt

Ifølge det irakiske forsvaret sprengte IS den historiske moskeen i Mosuls gamleby onsdag tidligere i juni.

Satellittbilder viser hvordan den over 800 år gamle moskeen med sin karakteristisk skakke minaret ligger i grus. Minareten har blitt omtalt som «Mosuls Pisa-tårn».

IS nekter for at det var de som sprengte moskeen og hevder at den ble bombet av amerikanske fly. Den USA-ledede koalisjonen har avvist påstanden.

Talspersoner for både Irak og den USA-ledede koalisjonen mot IS sa at ødeleggelsen av moskeen var et tegn på at jihadistgruppa snart kommer til å bli drevet ut av byen. Iraks statsminister Haider al-Abadi omtalte det som en «offisiell nederlagserklæring».

– Deres fiktive stat har falt, sier hærens talsperson Yahya Rasool til irakisk tv torsdag, ifølge nyhetsbyrået TT.

Rykker lenger inn

Torsdagens framstøt skjer mer enn en uke etter at irakiske styrker startet offensiven for å gjenerobre de siste IS-kontrollerte delene av Mosuls gamleby.

Talspersoner for den irakiske hæren sa søndag at IS tre år etter erobringen av Mosul kun kontrollerer om lag en kvadratkilometer av byen. Oberstløytnant og leder for antiterrorstyrken CTS, Salam al-Obeidi, anslo da at kun «et hundretalls IS-krigere» er igjen i gamlebyen.

Til tross for at irakiske styrker har rykket lenger inn i gamlebyen, advarer offiserer mot at kampen for kontroll over området langt fra er over.

Offensiven for å gjenerobre Mosul fra IS har drevet over 860.000 mennesker på flukt, men nærmere 200.000 har de siste månedene vendt tilbake, først og fremst til regjeringskontrollerte Øst-Mosul, opplyser FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

Det anslås at rundt 100.000 sivile trolig fortsatt befinner seg i Mosuls gamleby.