Internrapport: – Så mye vil muren koste

Trumps desidert mest kontroversielle valgkampløfte kan være i ferd med å treffe en fartsdump. Det er kanskje ikke så rart at Trump vil ha Mexico til å betale for den omstridte muren.

OMSTRIDT: Muren har fått mye motbør både i USA og globalt. Foto: Russell Contreras / Ap

Nyhetsbyrået Reuters melder at de har sett en rapport utarbeidet av det amerikanske sikkerhetsdepartementet. Rapporten skal inneholde et anslag på hvor dyr den mye omtalte muren mot Mexico kommer til å bli. Og stoler vi på rapporten kan dette være nedslående nyheter for nyinnsatte president Trump.

Reuters skriver nemlig at muren vil koste hele 21,6 milliarder dollar, eller 1180 milliarder norske kroner. Det er altså ca. dobbelt så mye som de tallene Trump opererte med under valgkampen.

Rapporten skal også slå fast at muren og gjerdene som skal dekke nesten hele den 2.000 kilometer lange grensen, kommer til å ta tre år å bygge.

Trump: - Mexico skal betale for muren Du trenger javascript for å se video.

Det er ventet at sikkerhetsminister John Kelly vil presentere rapporten i løpet av de nærmeste dagene. Utviklingen av rapporten er det siste steget i prosessen før Trump-administrasjonen eventuelt ber kongressen om midler til å begynne å bygge muren.

Avokado-finansiering

Den kommende kunngjøringen av rapporten vil tvinge frem nye spørsmål om hvordan Trump skal få Mexico til å finansiere muren, slik han har lovet.

BETALER IKKE: Mexicos president Enrique Nieto Peña har flere ganger insistert på at Mexico ikke vil betale for muren. Foto: HO / AFP

Mexicos president Enrique Nieto Peña har gjort det klinkende klart at han ikke har noen intensjon om å finansiere noen mur. Dermed har det blitt spekulert i om Trump vil skattlegge meksikanske importvarer.

Pressesjef i Det hvite hus Sean Spicer sa i januar at en av mulighetene de vurderte var en 20 prosent skatteøkning på alle meksikanske varer. Washington Post anslo med en illustrasjon at amerikanerne dermed for eksempel måtte kjøpe 20–25 milliarder meksikanskimporterte avokadoer før muren var finansiert.

Om det er avokadoer som skal redde muren er tvilsomt, men det knyttes mye spenning til hvordan Trump-administrasjonen velger å løse sitt murproblem.