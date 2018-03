Internasjonale reaksjoner på Donald Trumps varslede metalltoll

Torsdag kunngjorde den amerikanske presidenten at han vil innføre 25 prosent toll på import av stål og ti prosent toll på aluminium for å beskytte amerikansk industri.

– Disse tollsatsene kommer til å vare lenge, sa Trump på et møte med representanter for amerikansk stål- og aluminiumsindustri.

Forslaget er en oppfølging av anbefalingene fra handelsdepartementet, som har gått gjennom metallimporten.

EU vil svare

EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker var raskt ute og hevdet at EU i løpet av de nærmeste dagene vil komme med et motsvar til de økte tollsatsene.

EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker reagerer på forslaget fra Donald Trump Foto: Valentina Petrova / AP

– Proteksjonisme kan aldri være svar på felles utfordringer i stålsektoren. I stedet for å komme med en løsning, vil dette bare gjøre situasjonen verre, sier Juncker. Også Canada reagerer og kaller de nye tollsatsene for uakseptable.

– Utspillet fra Trump øker faren for en handelskrig mellom USA og Europa, sier Peter Bay Kirkegaard, sjefkonsulent ved Dansk Industri (DI) til nyhetsbyrået Ritzau.

Søreide: – Ikke konstruktivt

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) er bekymret og sier det er alvorlig at Trump vil innføre handelshindringer.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide er bekymret for konsekvensene av Trumps forslag til handelshindringer Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

– Nasjonal sikkerhet som unnskyldning for proteksjonisme er ikke konstruktivt. Dette sår tvil om respekten for det multilaterale, regelbaserte handelssystemet som har tjent oss godt i over 70 år, og øker risikoen for at andre land også stenger sine markeder, sier Søreide i en pressemelding.

Aluminium og stål er viktige eksportvarer for Norge, men mindre enn 1 prosent av eksporten på nesten 50 milliarder kroner går til USA.

– Det ser ut til at lite av norsk eksport vil bli direkte berørt i første omgang. Jeg er mer bekymret for de indirekte konsekvensene for norsk næringsliv, sier Søreide.

Dyrere biler

Toyota sier den varslede tollen på stål og aluminium vil skape problemer for bilprodusenter og føre til betydelig dyrere biler i USA.

Bilprodusenten påpeker riktignok at 90 prosent av stålet og aluminiumet selskapet bruker i sin virksomhet i USA, er amerikansk.

– Tollen vil uansett ha negativ effekt på bilprodusenter, leverandørindustrien og forbrukerne, ettersom det vil øke kostnadene og dermed prisen på biler og lastebiler som selges i USA, opplyser det japanske selskapet.

USA er Toyotas største marked, med et årlig salg på 2,4 millioner kjøretøy.

Kineserne har foreløpig ikke kommentert Donald Trumps varslede økning i tollavgiftene.

Nedtur på børsene

På Wall Street falt Dow Jones-indeksen med over 2 prosent ned til 24.517 poeng, like etter at utspillet ble kjent.

På Wall Street falt Dow Jones-indeksen med over 2 prosent etter utspillet fra Donald Trump. Foto: EDUARDO MUNOZ ALVAREZ / AFP

Da børsene i Asia åpnet fredag morgen, gikk det nedover også der. I Tokyo falt Nikkei-indeksen 1,8 prosent etter åpning. Hang Seng-indeksen i Hongkong startet dagen med et fall på 1,3 prosent.