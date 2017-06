Intern slåsskamp om republikanernes helsereform

Senator Rand Paul kaller forslaget fra den republikanske ledelsen «Obamacare lite», og sammen med Ted Cruz og to andre har han varslet at han kommer til å stemme mot forslaget.

Senator Ted Cruz (Texas) hevder at hans velgere vil ha mulighet til å kjøpe billige forsikringer med enda mindre innhold. Han vil at markedet skal bestemme hva selskapene kan tilby, så lenge det også finnes tilbud for dem som allerede er syke. Cruz var blant de 13 som deltok i drøftingene om Senatets forslag. Foto: JOSHUA ROBERTS / Reuters

Det er forhandlet fram av 13 senatorer i største hemmelighet, så de fleste av Senatets 52 republikanere så det først torsdag. Minst 50 senatorer må støtte det for at det skal passere. Deretter må det samordnes med forslaget som Representantenes hus har vedtatt tidligere.

Veien fram før republikanerne og president Donald Trump kan si at de har holdt løftet om å avskaffe og erstatte «Obamacare», er fortsatt lang og full av humper.

Ikke mye mer hjerte i dette forslaget

President Trump har sagt at helsereformforslaget fra Representantenes hus er «gjerrig», og at Senatet må komme med et forslag med mer «hjerte». Trump lovet i valgkampen at han ikke ville kutte i de sosiale programmene for fattige og eldre, Medicaid og Medicare. I virkeligheten er det nettopp det som er i ferd med å skje.

Her er noen av hovedpunktene fra Senatets forslag :

Obama-administrasjonens program for utvidelse av Medicaid til å omfatte nye lavinntektsgrupper blir avviklet, men Senatets forslag venter ett år ekstra, til 2021, før nedtrapping av den føderale støtten starter. Medicaid er helseprogrammet for fattige og handikappede.

Delstatene overtar gradvis større ansvar for finansiering av Medicaid, parallelt med at føderal støtte får et tak per hode. En slik grense finnes ikke i dag.

Delstatene kan tillate forsikringsselskapene å kutte ut tilbud som i dag er en obligatorisk del av minimumsforsikringen. Det gjelder blant annet behandling for rusmisbruk, mentale lidelser og fødselskontroll.

Eldre over 64 år må betale opptil fem ganger mer i premie enn en 18-åring. Det er republikanerne i begge kamrene enige om.

Offentlig støtte til Planned Parenthood kuttes helt i 1 år. Institusjonen tilbyr familieplanlegging, prevensjon og abort. President Donald Trump har flere ganger snakket om at helsereformen må ha "hjerte", senest under folkemøtet i Cedar Rapids, Iowa onsdag. Foto: SCOTT OLSON / AFP

Dette er nytt

På noen punkter har republikanerne i Senatet valgt å beholde mer fra «Obamacare», som er det folkelige navnet på Obama-administrasjonens helsereform «Affordable Care Act» fra 2010:

Fattige amerikanere som ikke er forsikret gjennom jobben, skal fortsatt få statlige subsidier for å kunne kjøpe helseforsikring. De som ikke er omfattet av Medicaid, og som tjener under 400 prosent av den føderale fattigdomsgrensen, betaler i dag ikke skatt for de pengene som brukes på helseforsikring. Det vil republikanerne i Senatet redusere til 350 prosent av fattigdomsgrensen, mens kollegene i Huset ville kutte ut inntekt som grunnlag for behovsprøving og bruke alder i stedet.

Forsikringsselskapene skal ikke kunne kreve høyere premier fra folk med kroniske sykdommer, eller folk som tidligere har vært alvorlig syke.

Føderale myndigheter forlenger ordningen med subsidier til forsikringsselskapene for rabatter de gir til de pasientene som har aller lavest inntekt.

Må tilfredsstille både konservative og moderate

Flertallsleder Mitch McConnell kan ikke hvile før han har fått flertall blant sine egne i Senatet for forslaget. Foto: SAUL LOEB / AFP

Utfordringen for flertallsleder Mitch McConnell blir nå å tilfredsstille begge gruppene på en måte som gjøre at han kan få minst 50 ja-stemmer i Senatet.

Konservative republikanere er fornøyde med at deres medlemmer i Senatet beholder forslaget om å kutte helseskattene til dem som tjener over 200.000 dollar. Men senator Ted Cruz sa i en kommentar til CNN denne uken at premiene ikke er lave nok. Han vil åpne for at samtlige minimumskrav til hva forsikringer skal inneholde, fjernes, gitt at det enkelte forsikringsselskap også tilbyr mer omfattende pakker.

Blant moderate republikanere er det flere som er engstelige for nedtrappingen av støtten til Medicaid. Blant andre gjelder det politikere fra delstatene Ohio og Vest-Virginia, der penger fra Obama-administrasjonens utvidelse av Medicaid har vært brukt i kampen mot narkotikaepidemien. De misliker også at fattige amerikanere ikke skal kunne bruke skattesubsidier til å kjøpe forsikringer som inneholder støtte til abort.

I Lucas kommune, Ohio, bruker politiet penger fra Medicaid til å rehabilitere narkomane. Her er politimannen Joe Navarre (t.h.) i samtale med narkomane og prostituerte Ashley (t.v.) Foto: Gro Holm

Millioner vil bli uten forsikring

Det partipolitisk uavhengige Kongressens Budsjettkontor, CBO, har tidligere konkludert med at 23 millioner flere amerikanere vil stå uten helseforsikring i 2026, sammenliknet med hva som ville vært situasjonen under «Obamacare». Beregningen var gjort med utgangspunkt i reformforslaget fra Representantenes hus. Neste uke er det ventet at CBO kommer med beregningene for Senatets forslag. Det er ventet at tallet blir litt lavere, men ikke vesensforskjellig.

Det skremmer mange folkevalgte, særlig i Representantenes hus, der det er flere som skal gjenvelges fra distrikt med reell konkurranse fra demokrater.

Vil Trump gripe inn?

I sju år har kampen mot president Obamas helseforsikringsreform vært hovedsaken i det republikanske partiet. Det vil være et nederlag av historiske dimensjoner om indre uenighet blant 52 folkevalgte republikanere i Senatet setter punktum for planene om å reversere Obamacare.

Flertallsleder Mitch McConnell ønsker å stemme over forslaget i neste uke, før Senatet tar fri i forbindelse med nasjonaldagen 4. juli. Demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer, kaller forslaget «ulv i fåreklær» og har gjort det klart at det ikke får noen stemmer fra hans leir.

President Trump spilte en aktiv rolle som innpisker og megler da Representantenes hus fattet sitt vedtak. Han kan bli nødt til å gjøre det samme nå, men det er ingen garanti for seier.

