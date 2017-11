Intensiverer søket etter savnet ubåt med 44 om bord

En ubåt fra den argentinske marinen med et mannskap på 44 om bord, er savnet etter at ingen har fått livstegn fra den på to dager.

Nå intensiverer argentinske myndigheter søket etter ubåten, melder nyhetsbyrået Reuters.

Ubåten ble meldt savnet i havet utenfor det sørlige Argentina fredag. Da hadde det gått to dager siden den sist ga fra seg signaler om posisjon. Det argentinske forsvaret har satt i gang en stor leteaksjon etter fartøyet.

Foto: Argentina Navy / AP

– Ingen spor

– Vi har ikke funnet noen spor av ubåten, verken visuelt eller via radarkommunikasjon siden onsdag morgen, opplyser Enrique Balbi, en talsmann for marinen.

Leteaksjonen ble fredag kveld oppgradert til å være en søk- og redningsprosedyre, siden det foreløpig ikke har vært noen kontakt med ubåten.

– Søket har vært vanskelig til tross for mengden båter og fly som er involvert i søket, sier han.

Rutineoppdrag

Det skal være kraftig vind og høy sjø i området.

Ubåten San Juan, av typen TR-1700 hadde vært på et rutinemessig oppdrag i Ushuaia nær sørspissen av Argentina og var på vei tilbake til marinebasen ved Mar del Plata, om lag 400 kilometer sør for Buenos Aires, da kommunikasjonsproblemene med fartøyet skal ha oppstått.