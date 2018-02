Etter to dager ble instrumentet levert tilbake i god stand.

– Jeg er så lettet over at jeg har fått den tilbake. Dette er enden på et todagers mareritt – det er et mirakel, sier Ophélie Gaillard til nyhetsbyrået AFP.

Torsdag ble musikeren ranet med kniv utenfor sitt eget hjem i den franske forstaden Pantin utenfor Paris. Personen tok celloen og telefonen hennes. Celloen lånte hun fra banken CIC, som har verdsatt den til 1,3 millioner euro, tilsvarende rundt 12,5 millioner kroner.

– Tyveriet var veldig voldelig, jeg har ikke fått sovet på to dager, sier hun videre.

Gaillard ble kåret til årets klassiske solo-musiker i Frankrike i 2003.

Ba om hjelp på Facebook

Instrumentet skal ha vært laget i 1737 av Francesco Goffriller, som var sønnen av den kjente cellomakeren Matteo Goffriller. Cellobuen var hennes private og ble laget i 1825 i Paris.

I et facebook-innlegg torsdag kveld ba hun folk om å være på utkikk etter den stjålne celloen. Innlegget er blitt delt 9700 ganger.

« HJELP! Celloen min ble stjålet i kveld i en mørk rød reisekasse», skrev hun, og postet bilder av instrumentet.

Lørdag ble hun oppringt fra et skjult nummer.

Etterlatt i en bil

– En anonym person ringte meg og sa at celloen var inne i en bil som sto utenfor huset mitt. Der var den, i baksetet i bilen, sier hun.

Hun forteller til AFP at et av bilvinduene var knust, og at hun raskt tok med seg instrumentet, før hun rapporterte tilbakekomsten til politiet. Politiet bekrefter at instrumentet har kommet til rette.

– Dette er ikke et instrument som kan selges som tyvgods på et gatehjørne, sier en politikilde til AFP.

Gaillard takket for hjelpa på Facebook:

«En utrolig drøm! Jeg har fått celloen og buen trygt tilbake (...). Tusen takk til alle sammen, mine venner, kollegaer, politiet og journalistene, som hjalp meg å finne noe som virkelig er en del av meg, en del av sjelen min!»