Jose Ines Garcia Zarate hadde tatt seg ulovlig inn i USA fra Mexico seks ganger og hadde blitt utvist fem ganger, skriver nyhetsbyrået AFP.

I juli 2015 var han igjen på et ulovlig opphold i landet, og oppholdt seg i San Francisco.

MINNES: Kathryn Steinle ble skutt og drept på Pier 14 i San Francisco i juli 2015. Foto: Paul Chinn / AP

Ute på et bryggeanlegg som er et populært turområde, avfyrte han et våpen.

Kulen gikk først i betongbelegget på brygga, deretter videre opp i lufta og drepte den 32 år gamle Kathryn Steinle.

Zarates forsvarer hevdet at våpenet gikk av vet et uhell. Nå har retten frifunnet mannen for drapstiltalen, men funnet han skyldig i ulovlig besittelse av våpen.

Trumps argument

SLO HARDT: Donald Trump gikk kraftig ut mot ulovlig innvandring i sin presidentvalgkamp i fjor. Foto: Jae C. Hong / Ap

I den amerikanske presidentvalgkampen i fjor, brukte Donald Trump denne saken til å sette i gang en stor debatt om tiltak for å begrense innvandring.

Han kalte Garcia Zarate for «et dyr» i et intervju med den amerikanske fjernsynsstasjonen CNN.

– Mexico sender kriminelle og folk som selger narkotika over grensa, sa Trump.

Resultatet ble en intens debatt om bygging av en ny grensemur mot Mexico, og om amerikanske byer som gir beskyttelse til ulovlige innvandrere, såkalte «sanctuary cities».

I en Twitter-melding i natt norsk tid kommenterer president Trump rettsavgjørelsen:

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

«En skammelig dom i saken om Kate Steinle! Ikke rart at folk i landet vårt er så sinte på ulovlig innvandring», skriver presidenten.

– Brukt til å fremme hat

– Fra dag én har denne saken blitt brukt til å fremme hat, splittelse og et program for massedeportasjon. Den ble brukt til å få fram et presidentskap med en filosofi om å hate andre, sa Zarates forsvarer Francisco Ugarte etter at dommen var klar.

BLE POLITIKK: Zarates forsvarer hevder at denne saken ble brukt i Trumps valgkamp. Foto: Marcio Jose Sanchez / AP

Han mener at denne dommen er en frifinnelse av alle immigranter.

– Denne dommen er ikke det vi håpet på, men vi vil respektere den, sier Alex Bastian, som er talsmann for påtalemyndigheten i San Francisco.

Garcia Zarate vil nå trolig få en kortere fengselsdom for ulovlig våpenbesittelse, før han igjen blir utvist til Mexico.

Men frifinnelsen kan føre til at debatten om president Trumps immigrasjonspolitikk blir enda mer polarisert.