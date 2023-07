Nasson bur framleis heime hjå foreldra i forstaden La Calade utanfor Marseille. Frå stovevindauge kan dei sjå den store hamna der det blir transportert lovlege varer for over 4 milliardar euro i året.

Dette er også ei av dei største smuglarrutene for narkotika frå Nord-Afrika til Europa.

Frå la Calade ser ein rett ned på hamna i Marseilles. Foto: Andras D.Hajdu

La Calade er eit av dei mest berykta nabolaga i Marseille. Her er kvardagen prega av fattigdom og gjengkriminalitet.

Det er her dei bur mange av ungdommane som har brent bilar og plyndra forretningar i sentrum av byen.

Det er i Marseille ein finn den største konsentrasjonen av fattigdom i Frankrike, meiner tankesmia «Observatoriet for ulikskap.»

Nassom studerer bedriftsøkonomi og har ikkje delteke i demonstrasjonane den siste veka.

Job saman med foreldra og veslesøstera. Til saman har familien fem born. Foto: Andras D.Hajdu / NRK

– Systematisk diskriminering

Men han kjenner mange frå nabolaget som har vore med på dei store opptøyane i Marseille.

Mellom anna blei det største biblioteket i byen sett fyr på.

Og det har vore harde samanstøyt mellom innvandrarungdom og politiet i Marseille etter at 17 år gamle Nahel blei skoten av politiet i Paris.

Nasson fortel folk hadde behov for å protestere mot det dei meiner er systematisk diskriminering.

Job Nassom understrekar at det er hardt miljø i La Calade, men at det er fullt mogleg å leve som ungdom utan å bli ein del av det kriminelle gjengmiljøet. Foto: Andras D.Hajdu / NRK

Fordi han har mørk hud så meiner han vektarane regelmessig kontrollerer handleposen når han har vore på daglegvarebutikken. Varene blir nøye sjekka opp mot kvitteringa.

Samtidig kan «kvite» franskmenn gå rett forbi, seier han.

– Slik sett har mange ein legitim grunn til å ta til gatene for å demonstrere. Men det er mange kriminelle som samtidig nyttar moglegheita til plyndring og hærverk.

Narkotika og gjengkriminalitet freistar ungdom

Far, Hilaire Nasson, er journalist og fortel at det er veldig lett å bli freista av narkotika og lett-tente pengar i nabolaget.

Res Champagne leveque er ei gigantisk bustadblokk i forstaden La Calade knappe 10 kilometer frå Marseille sentrum. Dette er kommunale bustadar i svært dårleg forfatning. Foto: Andras D.Hajdu / NRK

Han tek NRK med til ei enorm bustadblokk som er berykta for narkotikasal. Her flyt søpla og det ser ut som om det har vore brann i fleire leilegheiter.

Leikeplassen er tom i staden går det væpna narkolangarar rundt. Dette er deira område får vi vite. Foto: Andras D.Hajdu / NRK

Straks vi tek fram kamera blir vi stoppa av unge menn som ber oss om å slutte. Ein av dei har pistol i bukselinningen og ber oss høfleg om å forlate området.

Her blir det heilt openlyst selt narkotika og det er dei kriminelle gjengane som bestemmer, ikkje politiet.

Ein person på krykker fungerer som utkikk for narkolangarane i området. Hilaire Nasson spør om han kan høyre med sjefen om vi kan komme inn og ta bilete. Svaret er kontant nei. Her blir det selt narkotika og gjengane er redde for å bli identifiserte av politiet. Foto: Andras D.Hajdu / NRK

På andre sidan av gata møter vi fysioterapeuten Pierre Andre Cassar. Han fortel det er særs krevjande å drive næring i området.

– Klart vi er redde! Dei skyt på kvarandre med Kalasjnikov! Dette er ikkje normalt, fortel han.

Fysioterapeut Pierre Andre Cassar arbeider ved ein klinikk rett ved sidan av den store bustadblokka. Han fortel han er redd for narkolangarane og valden som kjem med gjengkriminaliteten. Foto: Andras D.Hajdu / NRK

Ei kvinne ved same kontor vil ikkje uttale seg offentleg men ho er tydeleg opprørt.

– Eg trur desse innvandrarane hatar alt som er fransk, fortel ho. Kvifor kjem dei hit når dei hatar oss?

Rett ned i gata ligg ei tobakksforretning som vart rana tre gangar under opptøyane av lokale menn. Eigaren vil ikkje la seg intervjue. Han vil berre gløyme det heile og no har det roa seg.

Denne tobakksforretninga blei rana tre gangar av dei same ungdommane i helga. Forretninga ligg i forstaden La Calade ved Marseille hamn. Eigaren vil ikkje snakke til media. Foto: Andras D.Hajdu / NRK

– Ungdommen må ta ansvar for sitt eige liv

Tilbake i leilegheita har Job nettopp teke seg ein dusj. Han skal på kino med vener for å sjå Spiderman.

Han meiner det absolutt er mogleg for ungdom i nabolaget å leve utan å involvere seg i gjengkriminalitet.

Graffiti i La Calade Foto: Andras D.Hajdu

– Slik eg ser det har begge sider gjort feil. Det er statens si skuld at ein del unge føler seg gløymde av myndigheitene. Men dei unge kan også komme seg vidare, men dei vil ikkje det fordi dei heller vil tene raske pengar. Ein kan kome seg vidare. Det er ikkje lett, men det er ikkje umogleg, seier Job.



Far Hilaire skyt inn: – Staten må gje meir pengar til dei unge frå belasta miljø slik at dei kan klare seg.



– Ja, men dei unge må også gjere sitt, reise seg og ta ansvar for eige liv. Dei må bryte ut av den rolla dei er blitt plassert i, enten av staten eller av andre fordi dei har foreldre med innvandrarbakgrunn som kanskje ikkje kan lese og skrive.

Far og son har eit godt forhold. Far Hilaire håpar sonen vil få seg ein god jobb etter studiane slik at han kan flytte til eit litt betre nabolag. Foto: Andras D.Hajdu

– Dagens ungdom, vi er framtida. Og eg meiner verkeleg at ingenting er umogleg. Dersom ein vil kan ein skape endring, seier 21 år gamle Job Nassom til NRK.