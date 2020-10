Innspurten: Dette prioriterer Trump og Biden de siste dagene før valget

3. november skal USA velge president. Det gjenstår kun dager, men det betyr ikke at noe som helst er avgjort. Ikke i nærheten.

Derfor jobber Donald Trump og Joe Biden nå hardere enn noensinne under valgkampen, for å sikre seg de gjenværende stemmene – stemmene som vil avgjøre valget.

I noen delstater er resultatet nærmest gitt på forhånd – som at for eksempel at demokratene vinner i New York og California, og republikanerne i Kentucky og Oklahoma.

Men som vanlig under et amerikansk presidentvalg er det en rekke såkalte vippestater – det vil si de statene som ikke har et klart flertall for den ene eller andre kandidatene.

Valgsystemet i USA gjør at en kandidat bare trenger å vinne flertall i en delstat for å få alle delstatens valgmenn. Det trengs 270 av de totalt 538 valgmennene for å vinne valget, og vippestatene er derfor svært viktige.

Forsøker å nå ut til typiske «røde stater»

Joe Biden gjør blant annet et siste forsøk på å vinne over velgerne i de tradisjonelt republikanske statene de siste dagene før valget. Valgmålingene tilsier at han har flere veier til Det hvite hus – mens president Donald Trump fokuserer på statene han vant ved

Jennifer Leigh Bailey kommer fra USA og er professor ved institutt for sosiologi og statsvitenskap på NTNU. Foto: NTNU

forrige valg, men som nå ser ut til å gå i Bidens favør.

– Biden har prøvd å rekke ut til de vippestatene som er mer marginale, mens Trump prøver å angripe Biden der han mener han står svakest og der det er mest strategisk, sier Jennifer Leigh Bailey, professor ved institutt for sosiologi og statsvitenskap på NTNU.

Biden skal blant annet besøke Georgia og Iowa denne uken, mens hans visepresidentkandidat Kamala Harris reiser til Texas på fredag. Disse tre statene vant Trump i 2016.

Det er uvanlig at kandidater fra demokratene har fokus på så historisk røde stater så tett opp mot valget.

– Biden er optimistisk når det gjelder Georgia. Det er en voksende gruppe velgere i byene som kan gi ham seieren, sier NTNU-professoren.

Hun sier det også bestandig har vært lommer med demokrater i Texas, spesielt i byene.

– Spørsmålet er i hvilken grad disse gruppene har vokst. Men det Biden og Harris også forsøker å gjøre er å tvinge Trump til å skifte fokus for å beskytte områdene han trodde han hadde i lomma, sier Leigh Bailey.

Florida viktig

Trump-kampanjen har et smalere fokus. De velger i stor grad å ikke matche resursbruken til Biden-teamet i Georgia, Texas og Ohio – et resultat av at Trump har langt mindre penger på bok enn Biden før valginnspurten.

Biden har brukt 54,1 millioner dollar, tilsvarende en knapp halv milliard kroner, for reklametid i de siste åtte dagene av valgkampen.

Trump har brukt 26,9 millioner dollar, ifølge analysefirmaet Advertising Analytics.

Georgia og Texas er tradisjonelt republikanske bastioner – og med så mange andre stater å forsvare, så satser Trump på at deisse, i tillegg til Ohio der han vant overlegent ved forrige valg, forblir røde.

I stedet fokuserer Trump på sju stater han vant i 2016 i tillegg til Minnesota og Nevada, som han håper han kan vinne i ved dette valget.

– Det er akkurat som forventet. Trump har tilbrakt mye tid i Florida, en stat som er veldig viktig for ham. For første gang på lenge er det spørsmålstegn rundt Florida, etter at Trump har tatt innpå Biden på meningsmålingene. Han er knyttet til og fokusert på Florida, og har nå en god sjanse der, sier Leigh Bailey.

Joe Biden satte torsdag kurs mot Florida. Foto: BRIAN SNYDER / Reuters

Flere viktige stater

Torsdag gikk turen til Florida for både Trump og Biden der resultatet på valgmålingene nå er svært jevnt. Begge de to kandidatene skal drive med valgkamp i blant annet Tampa.

Det er seks vippestater begge parter mener blir ekstremt viktige å vinne under årets valg: Florida, Pennsylvania, Michigan, Nord-Carolina, Wisconsin og Arizona. Trump vant alle i 2016, men ligger bak på målingene i samtlige nå.

– Vi vil levere rekordvelstand, episk jobbvekst, og en trygg vaksine kommer veldig snart, sa Trump under en tale til velgere i Bullhead City i Arizona, som han besøkte onsdag.

Byen ligger ved Colorado River, og på andre siden av elva er delstaten Nevada der strenge smittevernregler gjør det vanskelig å avholde valgmøter.

Donald Trump taler til tilhengerne sine i Bullhead City, Arizona onsdag. Foto: CHIP SOMODEVILLA / AFP

Kampen om den «Blå veggen»

Biden har heller ikke glemt den blå veggen fra sist; Michigan, Pennsylvania og Wisconsin. Tre stater som tradisjonelt sett stemmer blått, men som Trump klarte å «flippe» i 2016.

Hillary Clinton ble kritisert for å ignorere disse statene ved forrige valg – særlig i innspurten. Biden ønsker ikke å gjøre samme feil, og besøkte Pennsylvania mandag. Fredag drar han til Wisconsin og lørdag går turen til Michigan.

– Den blå veggen må opp igjen, sa han til journalister i Pennsylvania mandag.

Mandag var både Biden og Trump i Pennsylvania. For begge to kandidatene kan den «Blå veggen» bli avgjørende. Foto: Drew Angerer / AFP

NTNU-professoren sier at dersom Biden skulle vinne Pennsylvania – så er veien til Det hvite hus helt åpen. Men det samme gjelder også for Trump som også tok en tur innom Pennsylvania på mandag.

– Trump sikter nå også mot Upper Midwest-området. Wisconsin, Michigan og Pennsylvania som Clinton tapte ved forrige valg. Biden ser ut til å ha kontroll, men det er mye rart som foregår på bakken der med opptøyer og væpnede grupper i Wisconsin blant annet, sier Leigh Bailey.

Donald Trump ønsker å gjenta suksessen fra sist valg da han klarte å bryte demokratenes dominans i statene Michigan, Pennsylvania og Wisconsin. Foto: SPENCER PLATT / AFP