Tilstanden i amerikanske fengsler er neppe et tema amerikanske presidenter elsker å prate om. I natt fikk en eks-president et innblikk i hvordan varetektsfengslede har det.

Donald Trump sier han ble rystet over forholdene i Fulton County Jail, og han var bare innom en kort tur da han ble arrestert og løslatt. Andre har ikke råd til å betale kausjon.

Noen dør mens de venter på rettssaken.

– Forholdene der var skammelige. Det er verre enn du kan forestille deg. Det er voldelig. Bygningen faller fra hverandre, skrev Trump i en e-post han sendte til valgkampbidragsytere.

Dette bildet av Donald Trump er historisk. Aldri tidligere har det blitt tatt et såkalt «mugshot» av en tidligere amerikansk president. Foto: Fulton County Sheriff's Office / Reuters

– Så ut som et dødskammer

For tre år siden sendte Fulton County Jail ut en pressemelding om at fengselet i den amerikanske sørstatsbyen Atlanta oppnådde 100 prosent på en undersøkelse av helseforholdene bak murene.



Tidligere i år var det store oppslag i amerikanske medier etter at en innsatt døde på cella. Ifølge familien ble han funnet med over 1000 insektbitt.

– Rommet så ut som et dødskammer, sa broren Brad McCrae ifølge BBC.

Saken er ikke enestående. Seks personer har dødd i fengselssystemet til Fulton County i år.

I USA sitter mange varetektsfengslet i uker, måneder og noen ganger år, i påvente av at saken deres skal komme for retten. De har ikke råd til å bli løslatt mot kausjon. Disse fengslene er ofte langt stussligere enn fengslene de blir sendt til ved en eventuell domfellelse.

Fengselskrise

Det er rundt 1,2 millioner innsatte i amerikanske fengsler, ifølge justisdepartementet.

Flere interesseorganisasjoner jobber for å bedre forholdene bak murene. Equal Justice Initiative forteller at det er altfor mange tilfeller av vold, korrupsjon og mangelfull helseoppfølging.



– Det er krise i amerikanske fengsler, skriver EJI.

Som følgte av dødsfallet til Lashawn Thompson ble tre ansatte bedt om å si opp, ifølge CNN. Familien hans ble tidligere i august tilkjent en erstatning på over 40 millioner kroner, skriver USA Today.

– Ikke verdig et dødt dyr

Ifølge familien til Lashawn Thompson var det langt fra ryddig i fengselscella han endte opp i.

– Forholdene hadde ikke vært verdige et dødt dyr engang. Dette er uakseptabelt, sa advokat Michael Harper.

Advokat Harper fortalte at 35 år gamle Lashawn Thompson var siktet i en voldssak, og hadde vært varetektsfengslet i tre måneder da han døde. Han satt i den psykiatriske avdelingen.

Menneskerettighetsadvokat Ben Crump sier det ble funnet over 1000 bittmerker på kroppen til Thompson, og at det var insekter i munnen, ørene og nesa hans.

Familien til Lashawn Thompson reagerer kraftig på behandlingen han fikk i fengsel. Foto: Advokatfirmaet Harper

Slo alarm for et år siden

Advokatene sier at journalen viser at de ansatte så at tilstanden til Thompson ble forverret, men at de likevel ikke foretok seg noe.

– De så at helsa ble verre, helt til han døde. Da han ble funnet ville ikke fengselsbetjenten gjennomføre hjerte- og lungeredning, fordi hun «flippet ut», slik hun selv beskriver det, sier Harper.

Sheriff Patrick Labat slo alarm om forholdene i fengselet under et møte i fjor, skriver CBS. Han fortalte at det var 3600 innsatte da, etter at det hadde kommet 1400 nye i løpet av to år. 428 innsatte sov på madrasser på gulvet, siden de manglet senger.

Fengselet ble bygget i 1985 for å ha plass til 1300 personer.

Andre steder i delstaten Georgia blir siktede ofte sluppet løs i påvente av saken, dersom de ikke anses som en fare for samfunnet eller det er fare for bevisforspillelse eller flukt – som i Norge. Men i Fulton County blir de varetektsfengslet.

Så fremt de ikke kan betale kausjon, som Donald Trump og de andre som er tiltalt for å ha forsøkt å endre valgresultatet i delstaten Georgia.