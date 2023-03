Innrømmer å ha villedet parlamentet

– Alle retningslinjer ble fullstendig fulgt i nr. 10.

Slik lød forsikringen Boris Johnson ga det britiske Underhuset da skandalen rundt sammenkomstene i statsministerboligen sto på som verst.

– Covidreglene har hele veien blitt fulgt.

Men senere skrev politiet ut til sammen 126 bøter for brudd på reglene. Både daværende og nåværende statsminister var blant dem.

I sitt 52 sider lange forsvarsskriv til parlamentskomiteen som i dag konfronterer ham med beviser for at han bevisst villedet parlamentet, innrømmer Johnson at han villedet Underhuset.

– Jeg forutså ikke at dette ville bli en stor sak, innrømmer han også.

Insisterer på sin uskyld

Men han hevder at han sa det han gjorde i god tro. Ingen rundt ham varslet ham om regelbrudd.

Den tidligere statsministeren er kampklar og har forberedt et 52-siders skriftlig forsvar i forkant av dagens høring. Foto: JUSTIN TALLIS / AFP

Påstanden bestrides av minst én av hans tidligere rådgivere, i følge dokumentasjonen komiteen har offentliggjort i morgentimene i dag.

Boris Johnson gikk av som statsminister i september i fjor. Da hadde «partygate» rast i månedsvis.

Begrepet beskriver de mange sammenkomstene som ble holdt i Downing Street av folk i regjeringsapparatet mens Storbritannia var underlagt strenger Covid-regler som begrenset sosial omgang.

I parlamentskomiteen foreløpige rapport, skriver de sju politikerne som sitter der at det må ha vært åpenbart for Johnson at samlingene brøt loven. Men det nekter Johnson for.

Han kritiserer komiteen, som består av fire politikere fra hans eget konservative parti, to fra Labour og én fra Det skotske nasjonalpartiet. Han mener den er partisk i hans disfavør.

Kjemper for sin politiske fremtid

Det er satt av fire timer til høringen i parlamentet i dag. Den direkteoverføres på britisk TV.

Hvis komiteen konkluderer med at Boris Johnson bevisst villedet parlamentet, så risikerer han å bli suspendert fra Underhuset. Der sitter Johnson som parlamentariker fra et valgdistrikt i London. Den jobben risikerer han å miste. Hvis suspensjonen blir lang, kan det resultere i et nyvalg som han potensielt taper.

I så fall er Boris Johnson ute av britisk toppolitikk.